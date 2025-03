B 463 in Albstadt-Laufen Umleitung wegen Baustelle startet, Vollsperrung kommt später

In den Albstädter und Balinger Ortschaften wurden an der Umleitungsstrecke der B 463 Ampeln und Halteverbotsschilder aufgestellt. Am Montag ist es so weit: Nur der Verkehr ist östlicher Richtung darf noch nach Laufen hinein.