Konzert im Schloss: Das machte den Auftritt des „Hammond-Jazz-Night-Trio in Wolfach aus.

Das machte den Auftritt des „Hammond-Jazz-Night-Trio in Wolfach aus.

1 Die Sängerin Dagmar Egger stand zusammen mit Reinhold Hettich an der Hammond-Orgel, Joe Kenny am Schlagzeug und Gitarrist Rares Popsa im Wolfacher Schloss auf der Bühne. Foto: Dorn

Die Band und die Sängerin Dagmar Egger begeisterte das Publikum. Über zwei Stunden ergänzten sich die internationalen Musiker gegenseitig auf vielseitige Weise. Ein Instrument stach besonders hervor.









Mit dem „Hammond-Jazz-Night-Trio“ hatte der Wolfacher Verein „Kultur im Schloss“ am Mittwoch mit Sängerin Dagmar Egger aus Allensbach, Organist Reinhold Hettich aus Schramberg, dem US-Amerikaner Joe Kenny am Schlagzeug und Gitarrist Rares Popsa aus Rumänien eine multinationale Combo in die Wolfacher Schlosshalle eingeladen.