1 Zorana Memedovic und Heiner Costabel bei ihrem Konzert im Salon von Gut Berneck Foto: Ziechaus

„Klassik meets Gipsy“ hieß es anlässlich des Konzerts mit dem Pianisten Heiner Costabel und der Geigerin Zorana Memedovic im Salon von Gut Berneck in Schramberg.









Link kopiert



Ein außergewöhnliches Konzert an einem besonderen Ort in Schramberg erlebten die Zuhörer in den ehemaligen Räumen von Arthur Junghans und im heutigen Gästehaus im Gut Berneck.