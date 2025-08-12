Konzert im Prinzengarten: „The Funk Farmers“ begeister in Ettenheim mit rund 40 Liedern

Die Lahrer Band feierte ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Konzert im Ettenheimer Prinzengarten.
Mit einem sommerlichen Konzert im Ettenheimer Prinzengarten feierte die Band „The Funk Farmers“ aus Lahr vor begeistertem Publikum ihr 20-jähriges Bestehen. Eine musikalische Zeitreise durch Soul und Funk mit Klassikern aus den 1960er- und 70er-Jahren bis zu aktuellen Liedern war zu hören. Mit Bläsern, Rhythmusgruppe, Keyboard und den drei Sängerinnen Rabea Zeil, Marva-Bertelmann-Sexauer und Julia Demir brachten die Musiker die volle Energie auf die Bühne.