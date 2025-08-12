Konzert im Prinzengarten: „The Funk Farmers“ begeister in Ettenheim mit rund 40 Liedern

Mit einem sommerlichen Konzert im Ettenheimer Prinzengarten feierte die Band „The Funk Farmers“ aus Lahr vor begeistertem Publikum ihr 20-jähriges Bestehen. Eine musikalische Zeitreise durch Soul und Funk mit Klassikern aus den 1960er- und 70er-Jahren bis zu aktuellen Liedern war zu hören. Mit Bläsern, Rhythmusgruppe, Keyboard und den drei Sängerinnen Rabea Zeil, Marva-Bertelmann-Sexauer und Julia Demir brachten die Musiker die volle Energie auf die Bühne.

An den Instrumenten hörten die Besucher Viktoria Bertelmann-Meyer (Percussion), Niklas Maier (Schlagzeug), Walter Fulde (Saxophon), Günter Zängle (Keyboard), Norbert Schmitt (Bassgitarre), Marc Hummel (Trompete) und Band-Gründer Reiner Arnold (Gitarre). Das mehr als 40 Titel umfassende Konzert begann mit „Hold on I’m coming“.

Die Sängerinnen animierten zum Mitmachen. Foto: Hiller

Die Gäste saßen oder standen zwanglos auf der Wiese oder umlagerten die Verpflegungsstände bei „Birgits feine Küche“. Anfangs waren die Temperaturen bei mehr als 30 Grad, doch im Verlaufe des Abends kam eine leichte Sommerbrise auf und machte den Aufenthalt im idyllischen Ambiente des Prinzengartens sehr angenehm. Für die Band war es das erste Mal in diesem schönen Ambiente. Die Sängerinnen und Musiker stammen überwiegend aus der näheren Umgebung.

Oftmals verließen die Musiker auch die Naturbühne und mischten sich unters Publikum. Sie forderten die Leute zum Mitmachen oder Tanzen auf. Bald sprang dann auch der Funke über: Die Fans klatschten, sangen oder wiegten sich im Rhythmus. Die Besucher spendeten reichen Beifall und gingen begeistert mit. Je später die Stunde, desto toller wurde die Stimmung. „Summertime“, „Dancing in the Street“ oder „Sex Machine“ – viele weitere Hits wechselten in rasanter Abfolge. „Everybody needs Somebody“, „Moon Dance“ oder „Dance little Sister“ sowie Medleys berühmter Interpreten standen auf der Setliste.

Auch dem Schwarzwald wurde ein Lied gewidmet

Sogar dem Schwarzwald widmeten die Musiker mit „Black Forest Boogaloo“ einen Song. Forderungen nach Zugaben wurden nach fast 40 Titeln laut, die gerne gewährt wurden. Mit den Stücken „My Girl“, „Knockin on Heavens Door“ oder „No woman, no Cry“ setzte die Band den Schluss-Akkord.

Noch lange klangen die fetzigen Töne nach. In lauer Sommernacht blieben die zahlreichen Besucher noch eine Weile und ließen sich von der Bewirtung verwöhnen. Die umliegende Gastronomie profitierte ebenfalls von dem Event, denn die Musik war auch dort einwandfrei zu hören.

Info – Nächster Auftritt

Schon jetzt dürfen sich Musikfans freuen: Am Samstag, 13. September, hat die Band „The Funk Farmers“ ihren nächsten Auftritt beim „Food-Truck-Festival“ in Ettenheim.