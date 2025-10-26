Konzert im Parktheater: Nicolas Reed überzeugt mit der Stadtkapelle – und wird zum Musikdirektor ernannt

Die Chrysanthemengala hat viele Überraschungen geboten. Dabei gab es spannende Abstecher in Regionen wie den Fernen Osten oder Lateinamerika zu erleben.
Die musikalische Reise ging in den Fernen Osten mit „Impressions of Japan“, nach Lateinamerika mit „Danzón No 2“ und nach Andalusien mit „Feria de Julio“. Wie gewohnt bot das Ensemble unter Leitung von Dirigent Nicholas Reed ein außergewöhnlich gut eingespieltes Repertoire sinfonischer Blasmusik der Gegenwart. Doch die Reise um den Globus war nicht genug: Es ging mit Abstechern zum Goldrausch im Jahr 1848 in Kalifornien und in die Ära des Rock ’n’ Roll auch in die Vergangenheit.