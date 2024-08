Baiersbronn Classic Tourismusdirektorin über Vorfreude und das Benzin im Blut

Ein Jubiläum feiert die Baiersbronn Classic in diesem Jahr – ihre zehnte Auflage. Für Christina Palma Diaz ist es die erste Baiersbronn Classic als Tourismusdirektorin. Vorab verrät sie im Interview, auf was sie sich am meisten freut und was diesmal besonders ist.