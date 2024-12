Schlagerstar Marc Marshall tritt kurz vor Weihnachten in Freudenstadt auf

1 Marc Marshall sorgt wieder für weihnachtliche Stimmung. Foto: Steve Thornton

Für Schlager-Fans gibt es im diesem Jahr eine vorzeitige Bescherung. Einen Tag vor Heilig Abend kommt Marc Marshall nach Freudenstadt. Im Theater im Kurhaus spielt er eins seiner berühmten Weihnachtskonzerte.









Das große Weihnachtskonzert von Marc Marshall findet am Montag, 23. Dezember, ab 19 Uhr im Theater im Kurhaus statt. Marc Marshalls Weihnachtskonzerte sind für zahlreiche Musikliebhaber ein fester jährlicher Termin und eine liebgewonnene Tradition in der Weihnachtszeit, so der Veranstalter.