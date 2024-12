Freudenstädter Krankenhaus Es drohen längere Wartezeiten in der Notaufnahme

FDP-Landtagsabgeordneter Timm Kern hat sich mit den Folgen der geplanten Schließung der Notfallpraxis in Nagold beschäftigt. Ergebnis: in der Notaufnahme in Freudenstadt könnten sich die Wartezeiten für Patienten verlängern.