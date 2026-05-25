Konzert im Jazztone: Französisches Quartett lässt klanglich von südfranzösischer Bar träumen

Dass die Besucher des Lörracher Jazztone am Ende eines Konzerts applaudierend aufstehen, hat Seltenheitswert. Doch einem französischen Quartett ist es gelungen.
Im 70. Jahr seines Bestehens beweist der Lörracher Jazzclub weiterhin sein Händchen für herausragende Buchungen. Hatte beim vorletzten Konzert noch Viviane de Farias mit Bossa Nova das Haus erfüllt, ging es diesmal für rund 90 Besucher auf eine spannende Reise von Südfrankreich nach Nordspanien, gewürzt mit Abstechern in die Karibik und nach Südamerika.