Konzert im Hausacher Muscafé: Eine Familie voller Pop und Pep

1 Rockten das Hausacher „Musicafé“: Die musikalische Familie Jäckle. Foto: Buchta

Die Musikerfamilie Jäckle begeisterte am Freitagabend im proppenvollen Hausacher „Musicafé“ des Robert-Gerwig-Gymnasiums mit ihrem musikalischen Familienabend ein großes Publikum.









So voll wie am Freitag war es im „Musicafé“ wohl selten: Die musikalische Familie Jäckle, in der Region bekannt von Formationen wie „Goschehobel“ oder „Defender“, hatte zum musikalischen Familienabend eingeladen. Roland Jäckle (Gitarre) mit Sohn Niko (E-Bass), Joachim Jäckle mit seiner „bluesgegerbten“ Stimme (Tochter Lea war krank), Eberhard Jäckle (Gitarre) mit Tochter Magdalena (Gesang) sowie Sängerin Uschi Jäckle mit Ehemann Pius Jäckle am riesigen Kontrabass.