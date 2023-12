Konzert im Gymnasium: Ettenheimer Schüler beweisen musikalisches Können

1 Auch der Schüler-Eltern-Lehrer-Chor und die Stimmbildung-AG des Gymnasiums Ettenheim, dirigiert von Silke Hausmann, zeigten beim Konzert des Städtischen Gymnasiums ihr Können. Foto: Gymnasium

Großer Andrang herrschte im Foyer des Ettenheimer Gymnasiums vor Beginn des Jahreskonzertes der musikalischen Ensembles. Zu diesem hatten die Musiklehrkräfte Silke Hausmann und Markus Hummel mit den von ihnen geleiteten Formationen geladen.









Den Auftakt machte der Chor des Basiskurses Musik der zwölften Klasse. Während im Anschluss die Stimmbildung-AG unter der Begleitung von Silke Hausmann am Flügel gekonnt zeigte, welche stimmlichen Leistungen man bei gezielter Förderung erreichen kann, schwärmten die Schüler des Basisfachs Musik bereits auf ihre Plätze aus: Sie hatten den Abend vorbereitet, organisiert und dekoriert. Zudem leiteten sie und moderierten sie den Abend, was ihnen in angenehm unaufgeregten und humorvollen Weise hervorragend gelang, wie ihnen die Schule in ihrer Pressemitteilung bescheinigt.