Der Christbaum und die vier Weihnachtssterne unter der Aula-Decke strahlten mit den über 150 Schülerinnen und Schülern auf der Bühne nur so um die Wette, als das Gymnasium am Deutenberg wieder zum traditionellen Weihnachtskonzert geladen hatte.

So erlebte das Publikum in der vollen Aula des Schwenninger Gymnasiums am Deutenberg eine klangvolle Reise durch verschiedene Musikstile, Ensembles und Altersklassen.

Der musikalische Auftakt gebührte dem Chor der Klassen 5abc unter Leitung von Musiklehrerin Birgit Krüger. Die jungen Sängerinnen und Sänger stimmten mit „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ und „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ auf das weihnachtliche Programm ein.

Lesen Sie auch

Kaum war die letzte Note des Chores verklungen, wurde es spannend: Die Bläserklasse 5 stand zum ersten Mal auf großer Bühne und kämpfte zwar noch mit ein wenig Nervosität, bewies aber Mut und Talent. Ihre Version von Mozarts „Eine kleine Melodie“ gefolgt von „Hard Rock Blues“ und „Jingle Bells“ brachte ein Lächeln auf die Gesichter der Zuhörer.

Selbstsicher und routiniert

Wie viel ein Jahr musikalische Erfahrung ausmacht, bewies danach die Bläserklasse 6. Selbstsicher und routiniert übernahmen die Schülerinnen und Schüler nicht nur das Musizieren, sondern auch die Moderation.

Unsere Empfehlung für Sie Weihnachtskonzert in Schwenningen Auf der Bühne gibt es sogar Tränen Die Schulaula erstrahlte in vorweihnachtlichem Glanz, als die verschiedenen Musikensembles des Schwenninger Deutenberg-Gymnasiums ihr traditionelles Weihnachtskonzert zelebrierten.

Ob der Choral von Bach, das berühmte Thema aus Dvořáks „Sinfonie aus der neuen Welt“ oder der rhythmische „Bottom Bass Boogie“ – die „alten Hasen“ boten eine bemerkenswerte Show und ernteten dafür verdienten Beifall.

Das Ensemble Schräg von Alex Ungelenk überrascht beim Konzert. Foto: Dennis Scheu

Ein ganz besonderer Moment des Abends gehörte dem neuen Chorprojekt GaD, einer Formation aus singbegeisterten Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eltern. Ihr erstes Stück, ein von Alex Ungelenk komponiertes „Kyrie“, ließ die Aula für einen Augenblick zur andächtigen Kathedrale werden. Beim Ensemble Schräg zeigte sich dann Ungelenks kreative Ader erneut: Das eigens für das Klassikorchester komponierte Stück „Like Glass“ ließ das Publikum auch ein bisschen rätseln: Die Musik klang stellenweise zerbrechlich und fragil wie Glas, an anderen Stellen wiederum verträumt und melodisch, erinnernd an den Soundtrack aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“.

Besondere Töne

Einen ganz anderen Ton schlug die Junior Jazz Band unter der Leitung von Axel Schlenker an. Mit ordentlich Groove und guter Laune zauberte sie Weihnachtsstimmung in die Aula:„Rockin’ around the Christmas Tree“ brachte die Füße zum Wippen, doch der Höhepunkt war das Songbattle „Hit the Road Jack“, bei dem Emir Altun und Larisa Manz sich einen musikalischen Ehestreit lieferten.

Abgerundet wurde der Abend durch die souveräne Jazz Connexion mit Bandleader Axel Schlenker. Die Routiniers in Schwarz präsentierten swingende Klänge und einen Hauch Pop: „This Christmas“, „Santa’s in Town“ und sogar „Stuck with U“ von Grande und Bieber zeigten, dass auch Pop-Musik in die Jazzwelt passt. Mit „Hello“ von The Cat Empire verabschiedeten sie das Publikum beschwingt in die Vorweihnachtszeit.