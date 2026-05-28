Konzert für verstorbenen Musiker: Bands spielen zu Ehren von Stefan Maier

Die regionale Musikszene verneigt sich bei einem Tribute-Konzert vor dem verstorbenen Gitarristen und langjährigen Redakteur der Lahrer Zeitung.

Mit Stefan Maier hat die regionale Musikszene am 13. April eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten verloren – und die Lahrer Rockwerkstatt einen engen, langjährigen Verbündeten. Um seine enormen Verdienste zu würdigen und gemeinsam an ihn zu erinnern, veranstaltet die Rockwerkstatt am Donnerstag, 11. Juni, ab 20 Uhr ein großes Tribute-Konzert im Schlachthof.

Stefan Maier war rund 30 Jahre lang Redakteur der Lahrer Zeitung. Er erlag am 13. April im Alter von 63 Jahren einer schweren Krankheit. Sein liebstes Hobby war die Musik, er sammelte auch leidenschaftlich Gitarren.

Aus der Musiklandschaft der Region war er nicht wegzudenken. Neben unzähligen Konzerten mit seinen eigenen Bands wie Tuff Enuff oder IFE United zeigte der gebürtige Lahrer unermüdlichen Einsatz für die Szene: Er stand bei Benefizkonzerten stets zur Verfügung, engagierte sich als Juror beim Songcontest der Volksbank und füllte bei den kleinen Open-Air-Veranstaltungen der Rockwerkstatt das Gelände mit bis zu 700 begeisterten Besuchern – ob zusammen mit „Hannah Wilhelm & Berni Weiss and Friends“ oder als musikalischer Leiter der „Schlachthof All Stars Band“.

Berühmt war Stefan Maier für seine akribische Vorbereitung und die authentische Wiedergabe der Soli beim Covern von Klassikern der Beatles, Rolling Stones und Eric Clapton. Dennoch war er auch ein begehrter Gastmusiker, weil er ein unendliches Repertoire sowohl auf der Akustik- als auch auf der E-Gitarre beherrschte und sich mit seiner Improvisationsgabe in jede musikalische Formation einfühlen konnte. Stefan Maier fühlte und war der „Blues“.

Auch in seiner Tätigkeit als Redakteur der Lahrer Zeitung unterstützte Maier die regionale Musikszene durch Ankündigungen sowie Rezensionen und hielt sie dadurch stets präsent. Er war ein fleißiger Konzertbesucher und hielt mit konstruktiver Kritik an den Musikerkollegen nicht hinterm Berg – ein kritischer Geist in allen Lebenslagen.

Der Aufruf der Rockwerkstatt an Weggefährten und Mitmusiker stieß auf eine beispiellose Resonanz. Matthias Ambs, der gemeinsam mit Harry Braun zu den frühesten musikalischen Begleitern Maiers zählt, übernahm die Koordination der zahlreichen Musiker und stellte ein beeindruckendes Programm zusammen, das Stefan Maiers musikalisches Schaffen in seiner ganzen Bandbreite abbildet. Hier das Line-Up des Abends:

Tuff Enuff: Die Band, mit der Stefan Maier am 26. Dezember 2022 seinen letzten Auftritt im Schlachthof feierte, wird den Abend eröffnen. Sänger Harry Braun stand bereits in Schulzeiten mit ihm auf der Bühne. Begleitet wird er von den Stammmitgliedern Roland Fehrenbach (Bass) und Fabian Meier (Schlagzeug). Dominik Müller übernimmt an diesem Abend den verwaisten Gitarrenpart.

Magical Mystery Beat: Berni Weiss und Herbert Steiner, die mit Stefan Maier unter anderem in der Formation „Hannah Wilhelm and Friends“ zahlreiche erfolgreiche Konzerte spielten, treten als nächster Act auf. Als besonderer Gast stößt am 11. Juni Saxofonist Wolfgang Schaudt hinzu, der ebenfalls ein ehemaliges Mitglied der „Friends“ ist.

Schüttelfrost: Joachim Bauer (Gitarre, Gesang), Gerry Maier (Gitarre), Markus Moser (Bass) und Taner Demiralay (Schlagzeug) konnten Stefan Maier in der Vergangenheit mehrfach für Gastauftritte gewinnen – sogar im typischen Schüttelfrost-Outfit. Die Musiker verband zudem eine langjährige Zusammenarbeit bei verschiedensten Anlässen.

Lehmann and Friends: Diese Formation lässt die legendäre Zeit der Pub-Allstarband aufleben. Henning Lehmann (Gesang, Gitarre) und Tommy Sauter (Gitarre) rockten einst gemeinsam mit Stefan das Pub. Die Ausnahmekönner und Brüder Jürgen Herrmann (Saxofon) und Eddy Herrmann (Schlagzeug) erweisen ihrem verstorbenen Kollegen ebenfalls die musikalische Ehre. Ergänzt wird die Gruppe durch Chris Scherer am Bass.

TOVC (The Oriental Voodoo Conference): Mit Matthias Ambs steht einer der frühesten Wegbegleiter von Stefan Maier auf der Bühne. In den 1980er-Jahren gründeten sie gemeinsam die Bands „Blues Corporation“ und „Bigfoot“. Ambs tritt an der Saz gemeinsam mit Andreas Schmidt (Bass) und Harald Wendle (Schlagzeug) auf.

IFE United: Das Finale des Tribute-Konzerts bestreitet eine Band, die bereits in den 1960er-Jahren große Erfolge feierte und zu deren tragendem Mitglied Stefan Maier in späteren Jahren wurde. Sängerin Isolde Wawrin, die von ihm auch oft im Duo begleitet wurde, steht hier gemeinsam mit Schlagzeuger Horst Munz (ebenfalls früher bei Tuff Enuff), Roland Zitzlaff (Keyboards) und Wolfgang „Ede“ Lauer auf der Bühne. Gerry Maier vertritt hier an der Gitarre seinen Namensvetter.

Dieses dichte und emotional aufgeladene Programm wird der musikalischen Bedeutung Stefan Maiers für die gesamte Region auf beeindruckende Weise gerecht. Die Lahrer Rockwerkstatt lädt alle Musikfreunde und Weggefährten ein, diesen besonderen Abend gemeinsam zu begehen.

Der Eintritt bei dem Tribute-Konzert am 11. Juni ist frei. Es wird aber um Spenden gebeten, die im Namen von Stefan Maier künftig jungen Gitarristen zugutekommen sollen.