Konzert für verstorbenen Musiker: Bands spielen zu Ehren von Stefan Maier

Die regionale Musikszene verneigt sich bei einem Tribute-Konzert vor dem verstorbenen Gitarristen und langjährigen Redakteur der Lahrer Zeitung.
Mit Stefan Maier hat die regionale Musikszene am 13. April eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten verloren – und die Lahrer Rockwerkstatt einen engen, langjährigen Verbündeten. Um seine enormen Verdienste zu würdigen und gemeinsam an ihn zu erinnern, veranstaltet die Rockwerkstatt am Donnerstag, 11. Juni, ab 20 Uhr ein großes Tribute-Konzert im Schlachthof.