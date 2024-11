Die Firma Trumpf Laser unterstützt seit mehreren Jahren mit der Vergabe dieses Preises die Ensemblearbeit der Musikschule.

So werden jährlich vom Lehrerkollegium der Musikschule Schramberg zwei Ensembles benannt, die in den Genuss dieser Förderung kommen.

Lesen Sie auch

Die Ensemblearbeit sei ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung an der Schule, in der Gehör und Zusammenspiel in kleinen Gruppen gefördert würden, führt Schulleiter Meinrad Löffler in einer Pressemitteilung aus.

Nominierte Gruppen

Das Schlagwerkensemble ist für den Trumpf Förderpreis nominiert (von links): Luca Armbruster, Niklas Drobina, Max Armbruster, Sophie–Marie Schmieder, Johannes Kopp, Micha Baumer, Lukas Gebert. Foto: Musikschule Schramberg

Für das Jahr 2024 wurden die Band der Musikschule, unter der Leitung von Edgar Bühler und das Schlagwerkensemble, unter der Leitung von Maximillian Schmieder, nominiert.

Poppige, optisch interessante und teilweise auch laute Beiträge bestimmen das Programm am Sonntagvormittag, was laut dem Veranstalter gut zum Trumpf Laser Firmencampus passe. Die nominierten Ensembles werden von der Geschäftsführung der Trumpf Laser SE und dem Vorsitzenden der Musikschule am Ende der Veranstaltung belobigt.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen des Matinees ist ein Besuch nur mit Anmeldung möglich. Die Anmeldung zur öffentlichen Veranstaltung kann über die Homepage der Musikschule www.musikschule-schramberg.de in wenigen Schritten erstellt werden.

Adventskonzert in der Aula

Musikschulleiter Löffler weist zudem darauf hin, dass am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr das traditionelle Adventskonzert in der Aula des Gymnasiums stattfindet.