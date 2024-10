Konzert des Zwerenberger Vokalensembles: Soli sorgen zusätzlich für Gänsehaut in Alpirsbach

Soli sorgen zusätzlich für Gänsehaut in Alpirsbach

1 Mit Anton Bruckners Messe in E-Moll und zwei Eigenkompositionen ihres künstlerischen Leiters Ulrich Seeger begeisterte das Zwerenberger Vokalensemble am Samstagabend in der Alpirsbacher Klosterkirche. Foto: Waltraud Günther

70 Akteure des Zwerenberger Vokalensembles unter Leitung von Kantor Ulrich Seeger präsentierten in der Alpirsbacher Klosterkirche am Samstag ihr gekonntes Zusammenspiel. Sänger und Instrumentalisten ergänzten sich durchweg.









Ein gleichermaßen großartiges als auch außergewöhnliches Konzert erlebten die zahlreich erschienenen Besucher am Samstagabend in der Alpirsbacher Klosterkirche. Unter der Leitung von Kantor Ulrich Seeger spielte das Zwerenberger Vokalensemble die Messe in E-Moll von Anton Bruckner sowie eine Vertonung des Gleichnisses „Der verlorene Sohn“ und eine Kantate über den 23. Psalm „Der Herr ist mein getreuer Hirt“, beides Eigenkompositionen Seegers.