Konzert des Stemning Ensembles: Übersehene Komponistinnen stehen in Freudenstadt im Fokus

1 Das Stemning Ensemble bot in der Taborkirche ein A-cappella-Konzert unter der Leitung von Johannes Kaupp. Foto: Silvia Lorek Mit sensationellen Stimmen, Illuminationen und einer Uraufführung begeisterte das Stemning Ensemble beim Konzert in der Taborkirche in Freudenstadt das Publikum.







Mit dem Programm „Donum feminarium“ rückte das junge Stemning Ensemble unter der künstlerischen Leitung von Johannes Kaupp, Komponistinnen und ihre Werke in der klassischen Musik in den Fokus. Die Stimmen des A-cappella-Chors in Kombination mit einer beeindruckenden Illumination des Kirchenraums durch Christoph Oberlin (SWR) begeisterten die Zuhörer in der voll besetzten Taborkirche.