Konzert des MV Stetten: Mit Shrek, Andrea Bocelli und Grease in den Advent

1 Auch die Jugendkapelle Stetten-Villingendorf glänzt beim Konzert. Foto: Modronja

Viel geprobt hatte der Musikverein Stetten in den letzten Wochen die Stücke, die dann in der festlich geschmückten Eschachtalhalle im Rahmen des Jahreskonzerts zur Aufführung gebracht wurden.









Den Abend eröffnete die Jugendkapelle Stetten-Villingendorf mit ihrem Dirigenten Jonas Ribeiro. In den vergangenen Jahren kamen immer mehr Jungmusiker zur Jugendkapelle dazu und sie gaben ein tolles Bild ab. Auch ihre musikalischen Beiträge konnten sich hören lassen: So spielten sie zum Beispiel „Highlights from Brother Bear“ aus dem Film „Bärenbrüder oder „Accidentally in Love“ aus dem Film „Shrek“. Mit dem Klassiker Y.M.C.A von den Village People und einer Zugabe beendeten sie den ersten Teil des Konzertabends.