Geplant war für das Frühlingskonzert des Musikvereins Kippenheim eine Doppel-Premiere. Zum einen sollte es das erste Konzert werden, das im neuen, erst vor knapp einem Monat eingeweihten, Bürgerhaus gespielt wird. Diese Premiere ist geglückt.

Zum anderen wollte sich Matthias Schmidt, der seit 2019 den Taktstock in Kippenheim in die Hand genommen hat, mit dem Konzert der Öffentlichkeit vorstellen. Die coronabedingte Pause hatte dies bislang verhindert. Diese Premiere musste bislang aufgeschoben werden, da der Dirigent krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallen war.

Mit Bastian Lohnert, selbst Solotrompeter im Polizeiorchester Bayern und Dirigent der Stadtmusik Herbolzheim, konnte kurzfristig ein adäquater Ersatz gefunden werden. In nur drei Wochen zeigten Musiker und Dirigent, was mit dem nötigen Engagement alles möglich ist und retteten die Aufführung.

Akustik im neuen Bürgerhaus überzeugt

Musikalisch gliederte sich das Konzert in zwei Teile. Die Werke „Montana Fanfare“ und „Alpina Saga“ in welchen der 1966 geborene Komponist Thomas Doss die Zuhörer auf eine emotionale Reise durch Österreichs fantastische Bergwelt mitnimmt, erklingen zu Beginn und zum Ende des ersten musikalischen Teils.

„Doss komponiert Melodien, die von Herzen kommen und die zu Herzen gehen”, führt Moderatorin Silvia Berndt aus. Diese Emotionen bringen die Musiker zum Ausdruck. Den Zuhörern erschließt sich eine Bergwanderung in all ihrer Schönheit, der steile Aufstieg, die Rast in einer Berghütte allein in sternenklarer Nacht – alle Eindrücke werden musikalisch hervorragend vermittelt und konnten so nachempfunden, miterlebt werden.

Trompeten, Tuben, Hörner – und die Stimmen von Naturgeistern

Die Kapelle stellte unter Beweis, dass neben Trompeten, Tuben, Hörnern, Klarinetten und Flöten auch die menschliche Stimme – als Raunen der Naturgeister, Rauschen der Bäume, Gemurmel in der Berghütte eingesetzt – ein Instrument ist. Stimmungsvoll wurden die Klänge von Instrumenten und Stimmen zusammengeführt und ergaben so ein Gesamtklangbild, das dank der hervorragenden Akustik im Bürgerhaus das Publikum in seinen Bann zog. Eingebettet in diese monumentalen Werke sorgten die „Feldermausquadrille” von Johann Strauß II und der „Kaiserin Sissi Marsch“ von Timo Dellweg für eine beschwingte Stimmung im Bürgerhaus. Die Musiker wussten unter der Führung des Dirigenten auch hier zu überzeugen und rissen das Auditorium mit.

Nach der Pause führte Moderatorin Tina Bock durch das Programm. Mit Ausnahme der Polka „Von Freund zu Freund“ von Martin Scharnagl war dieser Teil des Frühlingskonzertes Singer-Songwritern gewidmet, welche eher die Genre Rock, Pop oder Schlager bedienen.

Freude an der Musik war unverkennbar

Zu Beginn der Polka „Von Freund zu Freund” wussten die Solisten Leon Bock, Alexander Mock und Mark Krämer das ruhige Zusammenspiel von Flügelhorn, Tenorhorn und Tuba perfekt zu interpretieren. Die Freude an der Musik wurde unverkennbar ausgedrückt. Der enthusiastische Zwei-Viertel-Takt der Polka übermittelte Zuhörern und Musikern zugleich ein Gefühl von guter Laune, Spaß und Liebe zur Musik. Ein Medley der bekanntesten Songs des 1955 in Wien geborenen Rainhard Fendrich zeigte das breitgefächerte Repertoire des Künstlers. Die melodische Ballade „Weus`d a Herz hast wie a Bergwerk“ war darin ebenso wiederzufinden wie die „heimliche Bundeshymne Österreichs“, der 1989 veröffentliche Song „I am from Austria“.

Hommage an Falco und Udo Jürgens

Spätestens als die ersten Töne des Liedes „Macho Macho“ angespielt waren, machte es bei jedem im Saal „klick“. Das ist das der Allgemeinheit wohl bekannteste Musikstück Fendrichs, das als ironische Antwort auf einen Zeitungsartikel contra der „Softie“ Gesellschaft zu verstehen ist und den Künstler zum Komponieren nur 20 Minuten seiner Lebenszeit gekostet hat.

Es folgte der Auftritt von Bock aka Falco. Mit Sonnenbrille und dunklem Anzug bekleidet sagte die Musikerin „The Best of Falco“ an.

Als Udo Jürgens, der seine Konzerte regelmäßig im weißen Bademantel beendete, betrat zur nächsten Moderation Bock die Bühne. Das Ensemble des Musikvereins Kippenheim brillierte auch bei diesen Udo-Jürgens-Arrangements mit treffsicheren Tönen, mitreißenden Rhythmen und perfektem Zusammenspiel zwischen Blech- und Holzblasinstrumenten sowie der Percussion. Gastdirigent Bastian Lohnert hatte alles fest im Griff und holte das Beste aus dem Musikern heraus. Kein Wunder, dass die Mitwirkenden ohne Zugabe nicht von der Bühne entlassen wurden. Maximilian Zipf machte die entsprechende Ansage und forderte die Zuhörer zum Mitsingen auf.

Im Rahmen des Frühlingskonzerts nahm der Vorsitzende des Musikvereins, Josef Kupfer (Erster von links), Ehrungen vor (von links): Klemens Heiter, Felix Koelble, Leon Bock, Matthias Blum sowie Pascal Kraemer Foto: Schillinger-Teschner

Vom Druck der Premiere unter erschwerten Bedingungen losgelöst spielten die Musiker erneut unbeschwert auf und überraschten mit spontanen Soloeinlagen.

Ehrungen

Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze

Felix Kölble

Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold

Leon Bock

Goldene Verbands-Ehrennadel für 16 Jahre Vorstandsarbeit

Matthias Blum und Pascal Krämer

Goldene Ehrennadel des Musikvereins für 50 Jahre aktiver Musiker

Klemens Heiter (seit zehnJahren Ehrenmitglied des Vereins)