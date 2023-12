Erstmals in seiner Historie lud der Musikverein Altdorf zum Jahreskonzert in die St.-Nikolaus-Kirche ein. Die zahlreichen Besucher wurden mit einem breiten Spektrum an Musik verwöhnt.

Ein breites Spektrum der klassischen und zeitgenössischen Blasmusik erwartete die Besucher in Altdorf. Ein besonderes gesangliches Bonbon servierte zudem ein vierstimmiges Vokalensemble.

Annika Möhringer und Fabian Bühler begrüßten die Gäste, unter ihnen auch Bürger-meister Bruno Metz und Ortsvorsteher Andreas Kremer. Das barocke Interieur der Kirche wurde mit tollen Lichtakzenten in Szene gesetzt. Das Kirchenschiff sorgte mit der besonderen Akustik für eine einzigartige Atmosphäre.

Mit der Verleihung der Landesehrennadel an den langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Spengler hatte Bürgermeister Bruno Metz eine besondere Überraschung für den in Altdorf hoch angesehen Vereinsfunktionär parat. Zwei Dekaden war Spengler zunächst zweiter und seit 2009 erster Vorsitzender des Musikvereins und erfüllt somit die geforderten Voraussetzungen zur Landesehrung.

Spengler punktet nicht nur mit musikalischem Können

Metz ließ es sich nicht nehmen, seinem Mitarbeiter die Ehrung in Vertretung des Ministerpräsidenten persönlich auszuhändigen. Wolfgang Spengler ist ein Urgestein des Ettenheimer Rathauses und fungiert dort als Amtsleiter für Wirtschaftsförderung und Digitalisierung. Metz ging bei der Laudatio auf die vielen Verdienste des Vollblutmusikers Spengler ein. Über seinen Vater Emil Spengler, Ehrendirigent des Altdorfer Vereins, kam Spengler 1976 mit neun Jahren nach Altdorf zum Musikverein. Bereits fünf Jahre später amtierte er als Ausbilder. Seit 1991 ist er im erweiterten Vorstand und übernahm im Beirat bereits vor seiner Vorstandstätigkeit diverse verantwortungsvolle Arbeiten. Am Herzen lag ihm dabei stets die Jugendarbeit. Mittlerweile ist Spengler 47 Jahre Allroundmusiker in Altdorf.

Metz betonte, dass der Geehrte sowohl im Beruf als auch in der Freizeit mit Herzblut dem Gemeinwesen zugewandt sei. Seine besondere Gabe bestehe darin, ausgezeichnet mit Menschen umgehen zu können. Unverkennbar seien dabei auch sein organisatorisches Talent und sein technisches Fachwissen. Nicht unerwähnt blieb auch die Übernahme der musikalischen Leitung der vor mehr als zehn Jahren aus einem Stadtentwicklungsprozess heraus entstandenen Band „Dixilarious City Stompers“.

„Irish Castle“ als einer der Höhepunkte

Altdorfs Ortsvorsteher Andreas Kremer ergänzte die Laudatio mit dem Dank an Spengler für dessen stete Bereitschaft sich für die Belange des örtlichen Gemeinwesen und seiner Vereine einzusetzen. Die stehenden Ovationen für den Geehrten sowohl von den Aktiven der Kapelle als auch von dem Konzertpublikum bestätigten die große Wertschätzung, die Spengler in Altdorf und darüber hinaus genießt.

Die Kapelle bewies bei dem Konzert ihr Können. Moderiert wurde der Abend von Annika Möhringer. Fürs musikalische Programm war Dirigent Markus Obergföll verantwortlich.

Musikalisch wurden die Besucher von der Empore feierlich durch ein Bläserensemble unter der Leitung von Ehrendirigent Emil Spengler mit der Intrada Nummer eins von Johann Pezel begrüßt. Die mächtigen Klänge des Blechsatzes begleiteten bei dem Stück „La Peri“ Alexander den Großen bei seiner mythischen Suche nach der Lotusblüte im fernen exotischen Osten. Ein Höhepunkt des ersten Konzertteils war sicherlich das Stück „Irish Castle“ von Markus Götz. Die dramatische Komposition mit typischen irischen Klängen und Rhythmen begleitet eine alte Sage über Schlachten sowie persönliche Siege und Verluste.

Auch die Weihnachtsmusik kam nicht zu kurz

In die weihnachtliche Zeit stimmte die Kapelle mit „Kommt lasset uns anbeten“ ein. Von der Empore erklang ein vierstimmiges Vokalensemble (Maria und Wolfgang Spengler, Markus Obergföll und der musikalische Leiter Fabian Bühler) mit modernen Fassungen der Klassiker „Hört der Engel helle Lieder“ und „Es ist ein Ros’ entsprungen“.

Mit majestätischer Kraft intonierte die Kapelle zum Schluss des ersten Konzertteils die „Valerius Intrada“, arrangiert von Jan de Haan, und entführte mit dem „Cantastoria“ von Daniel Speer in die Zeit der mittelalterlichen Geschichtenerzähler (Bänkelsänger).

Ohne Polka geht es auch in der Kirche nicht. Dazu legte Obergföll die vielseitige Polka „Zeitlos“ von Martin Scharnagl auf. Mit viel Tempogefühl interpretierte die Kapelle das 1958 entstandene Jazzstück „Lil Darlin’“. 50 Jahre alt und behaftet mit dem Synonym der Unsterblichkeit ist das Stück „Sound of Silence“ von Simon and Garfunkel, das von der Kapelle meisterhaft umgesetzt wurde. Die ruhigen Töne zu dem Stück „Hijo de la luna“, das die mystischen Beziehung zwischen dem Mond und einem Menschenkind zum Thema hat, leiteten über zu „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin. Den Schlusspunkt setzte die Kapelle mit „Take me home“ von Phil Collins.

Die Einladung zum Mitsingen fand bei der Zugabe mit dem ewigen Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ durchweg offene Ohren und Kehlen. Zu vielen Stücken stellten Solisten der Kapelle ihr eindrucksvolles instrumentales Können unter Beweis.

Weitere Ehrungen

In der Gesamtkapelle konnte in diesem Jahr erstmals der Jungposaunist Leo Mösch mitwirken. Verbandsehrungen bekamen der technische Allrounder der Kapelle Bernhard Costa (40 Jahre Abzeichen in Gold) und Annika Möhringer vom Vorstandsteam (25 Jahre, Abzeichen in Silber) überreicht.