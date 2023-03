1 Die Sänger des MGV Eintracht Rust und des MGV Sängerlust aus Oberhausen eröffneten den Konzertabend. Foto: Decoux

Unter dem Motto „Gesang trifft Blasmusik“ hat der MGV Eintracht Rust mit Unterstützung des MGV Sängerlust aus Oberhausen seine Besucher in der Rheingießenhalle begeistert. Ebenfalls mit dabei waren der Schulchor der Grundschule Rust.









„Die Stimmung war super, es hat allen sehr gut gefallen und das Konzert war sehr frequentiert“, bilanziert Schriftführer Josef Schlenk zufrieden über das erste Konzert des MGV Eintracht Rust nach der Corona-Zeit. „Man merkte wirklich, wie die Menschen daraufhin gefiebert haben. Es gab eine richtige Freude, dass wieder was geht.“ Das Publikum habe den Sängern sehr viel Applaus gespendet. „Ohne Zugabe ging niemand von der Bühne“, so Schlenk.

Eröffnet wurde der Abend vom MGV Eintracht Rust mit Unterstützung des MGV Sängerlust aus Oberhausen mit dem Lied „Harmonie“. Am E-Piano wurden die Sänger von Helmut Fischer begleitet. Die musikalische Gesamtleitung dieser Veranstaltung hatte der Musiker und Dirigent Zsolt Sandor. „Das war ein richtiger Glücksgriff. Man merkt den Unterschied schon unter so jemanden zu singen“, äußert sich Schlenk zufrieden über Sandors Arbeit.

Schulkinder zogen das Publikum in ihren Bann

Nach dem ersten Lied erfolgte die Begrüßung durch den Vorsitzenden Manfred Kern, bevor Franz Gruninger in gekonnter Weise die Moderation dieser Veranstaltung übernahm.

Mehr als 60 Kinder zählt der Chor der Grundschule Rust derzeit. Foto: Decoux

Stimmgewaltig ging es weiter mit dem Ruster Schulchor dem derzeit mehr als 60 Kinder der Grundschule angehören. Dirigiert wurden sie von Lea Berger und Daniela Kindelide sowie musikalisch begleitet vom Schulleiter Christian Moser am E-Piano. Das erste Lied „Wenn ich singe geht’s mir gut“ wurde vom Brassomanie-Ensemble musikalisch unterstützt. Mit den Liedern „Ein bisschen Frieden“ und „Supercalifragilistic“ konnten die Kinder so richtig das Publikum in ihren Bann ziehen und die Bühne erst nach einer Zugabe und einem langanhaltenden Applaus verlassen, berichtet Schlenk.

Auch der Gastverein aus Plobsheim durfte ohne Zugabe nicht von der Bühne

Danach erfolgten zwei Auftritte des Gastvereins aus Plobsheim im Elsass unter der Leitung ihres Dirigenten Frèdèric Laurent. Mit ihren Liedvorträgen „La mer“, „The Sound of Silence“, „La petite fugue“, „Marina“, „Le vent de la rèvolte“, „Le choeu à choene“ und „Yesterday“. Auch sie konnten erst nach einer Zugabe und viel Beifall die Bühne verlassen.

Für die Sänger gab es langanhaltenden Applaus

Mit den Liedern „Frühling am Rhein“, „Die Post im Walde“ und „Im Weinparadies“ konnten die Sänger der Gesangvereine aus Rust und Oberhausen das Publikum so richtig begeistern. Nach einer Pause folgte dann der gemeinsame Auftritt der zwei Chöre gemeinsam mit dem Brassomanie-Ensemble, wiederum unter der Leitung von Zsolt Sandor. Zunächst wurde von der Brassomanie alleinig das bekannte Lied von James Last „Happy Music“ vorgetragen. Im Anschluss folgten dann die gemeinsamen Musikstücke „Wir Musikanten“, „Die tollkühnen Männer“, „Auf der Vogelwiese“, „Freibier“ (Ice cream), „Böhmischer Traum“ und das Badnerlied. Zum Schluss ließen die Sänger noch das Lied „Dankeschön und auf Wiedersehen“ erklingen. Erst nach einem langanhaltenden Applaus und einer Zugabe konnten dann die Sänger die Bühne wieder verlassen. Mit einer Verlosung wurde die Veranstaltung beendet.

Über die Brassomanie

Die Brassomanie ist ein Zusammenschluss von sechs Musikern. Sie besteht aus den Herren Zsolt Sandor (Trompete und Gesamtleitung), Wolfgang Peter (Trompete), Mennie Lang (Waldhorn), Volker Glöckle (Posaune), Volker Götz (Tuba) und Tobias Götz (Schlagzeug).