1 Das Mandolinen-Orchester Hardt lädt zum Frühjahrskonzert ein. Foto: Roland Auber

Das Mandolinen-Orchester Hardt lädt zum traditionellen Frühjahrskonzert ein.









Das traditionelle Frühjahrskonzert des Mandolinen-Orchesters Hardt unter der Leitung von Frank Scheuerle findet in diesem Jahr als Kirchenkonzert am Samstag, 10. Mai, ab 19 Uhr in der Kirche „St. Georg“ in Hardt statt.