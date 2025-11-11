Konzert des Jugendorchesters: So klang der Abend voller Helden, Abenteuer und Emotionen in Haslach

Das Herbstkonzert der Jugendkapelle verdeutlichte am Samstagabend, dass sich eine spannende Perspektive für die kommenden Jahre ergeben könnte.
Das Jahreskonzert der Jugendkapelle „Dreiklang“ am Samstagabend war ein voller Erfolg. Das Dorfgemeinschaftshaus war bis auf den letzten Platz gefüllt. In seiner Begrüßung blickte Vorsitzender Jonas Müller in erwartungsvolle Gesichter – Eltern, Großeltern und Freunde wollten sich das musikalische Ereignis nicht entgehen lassen. Für das leibliche Wohl sorgte der Freundeskreis der Stadtkapelle.