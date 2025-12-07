Konzert der Stadtmusik Schopfheim: Reich an musikalischen Höhepunkten

Während die Stadtmusik Schopfheim beim Weihnachtskonzert unter der Leitung von Joachim Wendland brillierte, überzeugte das Jugendorchester unterm neuen Leiter Markus Götz.
Vorsitzender Thomas Schulz begrüßte die Gäste am Samstag in der vollbesetzten Stadthalle. Er freute sich, im ersten Konzertteil als Dirigenten der Jugendkapelle erstmals den namhaften Musiker, Komponisten und Musikpädagogen Markus Götz ankündigen zu dürfen. Nach dem Ausstieg von Ingo Ganter im Mai letzten Jahres hatte interimsweise Joachim Wendland das Jugendorchester geleitet. Ab September dann fanden die ersten Proben mit Götz statt – und nun beim ersten öffentlichen Konzert bewahrheitete sich: Beide, der Dirigent und die Jungmannschaft, harmonieren bestens und haben jede Menge Spaß miteinander.