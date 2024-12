Das Konzert im Advent gehört auch im Jahr 2024 zu den großen musikalischen Ereignissen in Nagold. Die Zuhörer erlebten in der rappelvollen r Stadtkirche ein unvergessliches Adventskonzert.

Dank der Zusammenarbeit zwischen dem Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) und der städtischen Musikschule wurde den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm präsentiert.

Die Stadtkirche war wieder bis auf den letzten Platz gefüllt, und die Begeisterung der Zuhörer war greifbar. Das diesjährige Konzert wurde vom Singprojekt der Klassen 5 und 6 unter der Leitung von Jasmin Reimer und Friederike Luz eröffnet. Mit traditionellen Liedern wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“ und „Leise rieselt der Schnee“ verbreiteten die jungen Sänger eine stimmungsvolle Adventsatmosphäre, die das Publikum sofort in ihren Bann zog.

Im Anschluss entführte das Nagolder Kammerorchester unter Christian Pöndl die Zuhörer in eine musikalische Winterwelt. Besonders beeindruckend war das „End of the Year Special“ von Andrew Pearce und Holsts „In the Bleak Midwinter“, das mit seiner melancholischen Schönheit alle verzauberte.

„You Raise Me Up“ und weitere Höhepunkte

Der Mittelstufenchor der Klassen 7 bis 9 unter der Leitung von Frank Meyer setzte mit modernen Arrangements wie „Diamond Bright“ und dem bewegenden „You Raise Me Up“ weitere Höhepunkte.

Ein weiteres Highlight war das Vokalensemble des OHG unter Matthias Flury und Friederike Luz. Mit Monteverdis „Ave maris stella“ und Nordqvists „Jul, jul, strålande jul“ bewiesen die Oberstufenschüler ihre herausragenden stimmlichen Fähigkeiten. Der Höhepunkt war jedoch „May it be“ von Enya, das vom Publikum mit tosendem Applaus honoriert wurde.

„Ecce novum“ in voller Klangfülle aller Chöre

Der Lehrerchor, verstärkt durch das Vokalensemble, begeisterte mit dem dynamischen „Carol of the Bells“ und dem schwungvollen „Walk to Bethlehem“. Zum krönenden Abschluss vereinten sich alle Chöre und das Orchester zu einer imposanten Klangfülle, die mit Ola Gjeilos „Ecce novum“ und „The Many Joys of Christmas“ das Publikum zu Standing Ovations animierte. Das traditionelle „Macht hoch die Tür“ ließ das Konzert mit einem kraftvollen Gemeindegesang ausklingen.

Die Besucher verließen die Stadtkirche mit leuchtenden Augen und voller Vorfreude auf die kommenden Weihnachtsfeiertage.

Ein großes Lob gebührt den engagierten Schülern, Lehrkräften und Organisatoren, die diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.