Konzert der Notenchaoten: Für den Auftritt in Triberg packen alle an

Die jungen Musiker zeigen unter der Leitung von Hansjörg Hilser beim Konzert in Triberg ihr Können. Auch Cora Schierack gibt den Takt vor.
Ein bisschen Chaos verbreiten – das schaffen sie schon noch. Aber ansonsten sind sie – vor allem was das Thema Noten betrifft – alles andere als chaotisch. Gemeint ist die gemeinsame Jugendkapelle der Triberger Musikvereine, die Notenchaoten. Hervorgegangen sind diese aus den „Bläserklassen“, geleitet und musikalisch geführt durch Hansjörg Hilser, der seit einiger Zeit durch eine junge Musikerin unterstützt wird – Cora Schierack nimmt vieles auf sich, um der Jugendkapelle eine echte Stütze zu sein. Und sie macht das richtig gut.