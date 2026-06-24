Konzert der Notenchaoten: Für den Auftritt in Triberg packen alle an

Ein bisschen Chaos verbreiten – das schaffen sie schon noch. Aber ansonsten sind sie – vor allem was das Thema Noten betrifft – alles andere als chaotisch. Gemeint ist die gemeinsame Jugendkapelle der Triberger Musikvereine, die Notenchaoten. Hervorgegangen sind diese aus den „Bläserklassen“, geleitet und musikalisch geführt durch Hansjörg Hilser, der seit einiger Zeit durch eine junge Musikerin unterstützt wird – Cora Schierack nimmt vieles auf sich, um der Jugendkapelle eine echte Stütze zu sein. Und sie macht das richtig gut.

Auch an diesem musikalischen Abend gab sie, abwechselnd mit Hansjörg Hilser, den Takt am Dirigentenpult an. Für dieses Konzert waren vielerlei Vorbereitungen nötig – zahlreiche Bereiche wurden dabei von den jungen Musikerinnen und Musikern selbst erarbeitet, neben Proben und Schule. Die Gestaltung des Plakats, die Öffentlichkeitsarbeit in den Sozialen Medien, Dekoration und selbst die Moderation – all das lag in den Händen der jungen Musikerinnen und Musiker.

Cora Schierack stellt sich gerne Herausforderungen. Nun beweist sie neben Hansjörg Hilser auch am Dirigentenpult Größe. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Mittlerweile sind sie selbstbewusst und kritisch, können sich bestens selbst darstellen. „Young Sounds“ versprachen sie dem Publikum, also junge Klänge. Nicht immer waren sie so ganz jung, aber dafür höchst anregend. Die Jugendkapelle marschierte ein zu den Klängen von „Just Dance“ von Lady Gaga – ein wenig gaga und sehr rhythmisch. Gemeinsam mit dem Publikum war es zugleich die Zugabe und damit das Ende des Konzerts. Dass „young sounds“ nicht unbedingt junge Melodien sein müssen, bewies der Marsch „Unter dem Doppeladler“ von Joseph Franz Wagner – allerdings war dies ein Wunschstück des Dirigenten. Dafür ballerte „Dark Ride“ von Randall Standrigde richtig. „Imagine“ – ein sehr sentimentales Stück von John Lennon – ein Stück des Träumens von einer besseren Welt, wurde bestimmt von der Solotrompete von Alexander. Und – an den Drachenzähmern kommt man derzeit überhaupt nicht vorbei.

Ganz schön selbstbewusst sind die Notenchaoten – und trotz ihres Titels keine Chaoten. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Frech und witzig zeigten sich Tristan und Simon mit ihren Posaunensoli (Lassus Trombone). Und auch die Schlagzeugtruppe hatte ihre Soli: Mit der „Blues Machine“ bewiesen sie nicht nur Taktgefühl. Auch Trompeterin Emma bewies beim Phil Collins Titel „You´ll be in my Heart“, wie gut sie ihr Instrument beherrscht – insgesamt ein Abend voller Musik, Leidenschaft und Gemeinschaft, mit weiteren musikalischen Höhepunkten.