1 Das Symphonieorchester der Musikschule Schramberg unter Leitung von Meinrad Löffler (vorne) mit Gesangssolistin Hannah Schmid (Winzeln). Foto: Anton

Die „Schubertiade“ der Musikschule Schramberg, ein Konzert ausschließlich mit Werken von Franz Schubert unter Leitung von Meinrad Löffler, hat dem Namensgeber alle Ehre gemacht.









Franz Schubert, der die Mitgliedschaft im illustren Kreis seiner Künstlerfreunde an die Frage „Kanevas“ – kann er was? knüpfte, hätte die 40 Mitglieder des Symphonieorchesters der Musikschule sicherlich gern in seinen Kreis aufgenommen.