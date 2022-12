2 Mit vollem Einsatz war das Streicher-Vororchester am Werk. Foto: Ziechaus

Endlich war wieder ein Adventskonzert der Musikschule Schramberg in der Aula des Gymnasiums möglich. Und der Nikolaus konnte auch wieder Weckenmänner verteilen.















Schramberg. Darauf hatten viele Schülerinnen und Schüler der Musikschule lange gewartet: Jetzt konnten sie mit ihrem Konzert etwas an ihre Eltern zurückgeben und in Ensembles zeigen, was sie gelernt haben, wie Thomas Herzog als Vorsitzender und Vater von Schülerinnen ankündigte.

Zwei Jahre Zwangspause

Seit zwei Jahren mussten die Auftritte der Schüler im Advent abgesagt werden – umso größer war die Anspannung bei den Musikern. Das Streicher-Vororchester unter Martin Hafner eröffnete mit dem Allegro zur Wassermusik von Georg Friedrich Händel. "Vier auf einen Streich" spielten ein Thema aus Nussknacker von Tschaikowski. Neun Mädels auf einen Streich mit Claudia Habermann am Klavier wollten die Welt mit Gesang verzaubern zum Winter aus den "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi. Das Celloquartett, verstärkt mit Andreas Roßmy, ließ die Moldau fließen und das Holzbläsertrio spielte ein Allegro des tschechischen Komponisten Franz Krommer.

Die Blechis ließen nach der Intrada mit dem Bläser-Vororchester beim Marsch der Tiere die Schafe blöken. Dieser Einsatz der Schlagzeugerin erfreute auch den Nikolaus, so dass es für alle Musiker Weckenmänner gab, die fast so groß waren, wie die Kleinsten aus dem Vororchester.