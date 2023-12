Der Klang von Frieden und Licht zieht die Besucher an

1 Die Musikkapellle Ringsheim begeisterte ihr Publikum von Anfang an. Foto: Decoux

Unter den Titel „Sounds of Light“ gab die Musikkapelle Rust ihr diesjähriges festliches Benefizkonzert im Hotel Colosseo.









Link kopiert



Der Klang von Frieden, Hoffnung und Freiheit begeisterte die zahlreichen Zuhörer am frühen Sonntagabend in Rust. Festlich in schwarz gekleidet betraten die Musiker mit Dirigent Andreas Vetter die Bühne und begeisterten gleich zu Beginn mit dem Stück „Where Eagles Soar“ von Steven Reinecke.