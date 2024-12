1 Die Musiker der „Lyra“ wurden mit dem anspruchsvollen Programm beim Jahreskonzert ordentlich gefordert. Foto: Hölsch

Das Jahreskonzert der Musikkapelle Lyra Herrenzimmern fand zum ersten Mal unter der musikalischen Leitung des neuen Dirigenten Felix Langhammer statt.









Link kopiert



Eröffnet wurde der Abend von der Jugendmusikkapelle Bösingen-Herrenzimmern unter der Leitung von Karin Krell. Die Jumus zeigten mit den Stücken „Vosgian Pictures“ von Jacob de Haan und „Selections from Harry Potter and the chamber of secret“ von John Williams ihr Können und ihr Talent.