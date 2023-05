Nachdem Andreas Vetter, der Dirigent der Musikkapelle Rust, eine Show des Zauberkünstlers und Illusionisten Julian Pyhrr gesehen hatte, war der Wunsch aufgekommen, mit dem Künstler gemeinsame Sache zu machen. Die Idee des Dirigenten, Magie und spannungsgeladene Live-Musik zu kombinieren, stieß bei den Ruster Musikern auf Begeisterung. In intensiven Proben wurden die Musikstücke einstudiert, die Vetter extra für den Abend arrangiert und genau auf die Show von Pyhrr abgestimmt hatte.

Am Samstagabend in der Festhalle bei der „Magic Music Night“ der Ruster Kapelle zeigte sich, dass sich die vielen Proben gelohnt hatten. Das Publikum war begeistert und verzaubert. Musik und Magie wurden zur Symbiose. Dass 600 Besucher zu der Veranstaltung kamen, freute die Kapelle sehr. Mit dem Programm war es den Musikern gelungen, auch Menschen zu begeistern, die wohl nicht zu einem Blaskonzertabend gekommen wären.

Den Auftakt übernahm die Gastkapelle aus Ringsheim. Foto: Decoux

Als Gast sorgte die Musikkapelle Ringsheim für den konzertanten Auftakt. Die 33 Musiker aus Ringsheim eröffneten mit dem Stück „New Spirit“ den Abend. Vom Zauber der Freundschaft handelte das Stück „Best Friends“, aus dem Dirigent Frederic Obergföll ein Duett mit Posaune und Flügelhorn gemacht hatte. Auch James Bond kam nicht ohne Zauberei aus. Bei den bekannten Melodien aus den Filmen des Agenten wippten die Besucher mit. Kurz vor der Pause kam zu dem Stück „The Greatest Showmann“ der Illusionist Julian Pyhrr auf die Bühne und verblüffte das Publikum mit seinen schnellen und atemberaubenden Tricks. Die Zuschauer konnten beobachten, wie eine zerrissene Zeitung in Sekundenschnelle wieder zusammengesetzt wurde.

Illussionen versetzen Zuschauer in Staunen

Als nach der Pause die 45 Musiker der Musikkapelle Rust festlich in Schwarz gekleidet in dem Stück „The Witch and the Saint“ die Geschichte über die Hexenverfolgung im Mittelalter erzählten, begann die Show des Zauberkünstlers Pyhrr. Der charismatische Illusionist ließ in einem Zauberkäfig, der gerade noch lichterloh gebrannt hatte, seine Assistentin erscheinen. Anschließend wurden die Rollen getauscht und innerhalb von Sekunden war Phyrr selbst im Käfig gefangen. Seine Assistentinnen wurden sogar zum Schweben gebracht. Die Illusionen des Künstlers versetzten die Zuschauer in Staunen. Pyhrr, der sich als Meister der Illusion und Zauberei präsentierte, ist erst 18 Jahre alt. Er konnte in der Vergangenheit bereits als Finalist die Jury der Fernsehshow „The Greatest Talent“ und auch den magischen Zirkel von Deutschland bei den deutschen Jugendmeisterschaften der Zauberkunst 2022 überzeugen.

Projekt wurde gefördert

Das gelungene Projekt der Musikkapelle Rust wurde vom Land komplett finanziert. Das Förderprogramm Impuls stellt Gelder zur Förderung und schnellen Wiederaufnahme der Proben- und Konzerttätigkeiten nach der Pandemie für Orchester zur Verfügung.