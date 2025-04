Konzert der Harmonie Sulzbach: Musikalische Reise führt nach Österreich

Vor zwei Jahren startete der Musikverein aus Sulzbach seine Konzertreihe „Grenzenlos – Die ,Harmonie’ auf Reisen“ auf den Britischen Inseln. Nun freuen sich die Musikerinnen und Musiker, nach einem Jahr Pause die musikalische Reise mit ihren Gästen fortsetzen zu dürfen. „Das Konzept hinter dem Slogan ist leicht erklärt: Wir nehmen die Besucher mit auf eine lange Reise, die uns in zehn Jahren einmal um den Erdball führen wird“, erläutert Vorstand Tobias Brucker. „In diesem Jahr machen wir Halt in Österreich und wollen mit dem Publikum eintauchen in die musikalische Vielfältigkeit unseres Nachbarlandes. Dabei werden nicht nur hörbar Emotionen geweckt“, so Brucker weiter. Eine stilvolle Dekoration und Ausstattung sowie ein mit landestypischen „Schmankerln“ gespicktes kulinarisches Angebot schärfen weitere Sinne der Zuhörer und tragen dazu bei, einen interessanten und kurzweiligen Wohlfühlabend zu erleben.

Neuer Pilot an Bord

Die „Harmonie“ bereist mit Österreich nicht nur ein neues Land, denn an Bord haben sie auch einen neuen Piloten: ihr neuer Dirigent Thomas Kuhner steuert mit seinen Musikerinnen und Musikern voller Vorfreude auf das Konzert zu. Die Gäste dürfen sich auf zwei Stunden leidenschaftlich präsentierte Musik freuen. „Mit jedem einzelnen Werk erzählen wir eine Geschichte von Österreich und nehmen Sie mit auf eine Reise durch das Land der Berge, Seen und traditionellen Melodien“, berichtet Dirigent Thomas Kuhner.

Vom majestätischen „Kaiserwalzer“, der die Zuhörer in die glanzvolle Zeit der Wiener Ballkultur entführt, über schwungvolle, volkstümliche Märsche bis hin zur Kaiserin Sissi, deren Leben in musikalischen Ausschnitten wiedergegeben wird, ist alles dabei, was an das Alpenland erinnert. „Dazwischen erleben wir sinnliche Momente, sowie purer Wiener Schmäh durch Gesangseinlagen von Katrin Mayer und Manuel Weinmann“, schwärmt Kuhner weiter. „Abgerundet wird der Abend durch den funkigen Rhythmus von „Last Call, wo alle Instrumentengruppen noch einmal ihr Können zeigen dürfen, und dem Ausblick auf unser nächstes Reiseziel in zwei Jahren.“

Zahlreiche Ideen

Für Thomas Kuhner, der zum ersten Mal als Dirigent die musikalische Verantwortung für das Konzert innehat, ist die derzeitige Konzertvorbereitung etwas Besonderes. „Das Konzept von „Grenzenlos - Die ,Harmonie’ auf Reisen“ hat mich sofort überzeugt und beim Thema Österreich kamen mir gleich zahlreiche Ideen in den Kopf, wie wir einen erlebnis- und abwechslungsreichen Abend schaffen können. Bereits vor zwei Jahren schafften es die Musikerinnen und Musiker ein besonderes Konzert unterm dem Motto Britische Inseln auf die Beine zu stellen. Nun brenne ich dafür, diese besonderen Momente weiterzuführen“, so Kuhner.

Belastbare Brücke

Mit Hilfe der Spielfreude des Orchesters, ergänzt mit seiner Expertise und Ideenreichtum, könne Kuhner im Laufe der Konzertvorbereitung einen musikalisch spannenden und tragfähigen Klangbogen formen. „Von der Idee bis zur Präsentation ist es ein langer Weg, der die Belastbarkeit dieser Brücke oftmals herausfordert. Aber alle in unserem Orchester tragen mit großer Bereitschaft und mit unglaublich viel Musikalität dazu bei, mit jeder Probe einen sicheren Schritt nach vorne zu machen und unser Konzert zu stabilisieren.“

So abwechslungsreich wie der Konzertabend, so vielfältig sei auch der weitere Jahresverlauf des MV „Harmonie“ Sulzbach. Zur Finanzierung der Jugendarbeit mit der Bereitstellung von ausreichend guten Instrumenten, sei die Altmetallsammlung im April (25. und 26. April) nicht mehr wegzudenken. Die klingende Hochtalrunde an Christi Himmelfahrt (29. Mai) sowie das Boschelfest am 5. und 6. Juli seien weitere fest im Kalender verankerte Veranstaltungen der Harmonie. Mit einem Winterzauberabend im Sulzbacher Kirchle soll das Vereinsjahr dann seinen Ausklang finden. „Auf Facebook, Instagram oder der Homepage lässt sich unser Tun sehr gut nachverfolgen“, so Tobias Brucker mit dem Hinweis.

Das Jahreskonzert unter dem Motto „Grenzenlos – Die „Harmonie“ auf Reisen“ findet am Sonntag, 13. April, ab 18 Uhr im Gemeindehaus in Lauterbach statt. Karten sind im Vorverkauf für acht Euro (Abendkasse zehn Euro) in der Roten Mühle in Sulzbach, MisterMusic auf dem Sulgen oder bei jeder Musikerin und jedem Musiker erhältlich.