Powerfrauen begeistern Publikum in Geislingen

1 Um die reine Frauenriege aufzulockern, holten sich die „AcaBellas“ Männer aus dem Publikum auf die Bühne. Foto: Willy Schreiber

Die „AcaBellas“ haben ein ausverkauftes Konzert gegeben. Fast drei Stunden, nur von kurzen Pausen unterbrochen, sang und spielt das Ensemble in der Schlossparkhalle.









Vergangenen Samstag waren in der Schlossparkhalle in Geislingen mehr Frauen als Männer nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der Halle: Die Powerfrauen von den „AcaBellas“ präsentierten sich stimmgewaltig und als Hingucker mit einer tollen, emotionalen und komischen Show.