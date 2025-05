Zum rauschenden musikalischen Triumph geriet ein Jazz- und Rockkonzert in der St.-Landolin-Schule. Die 880 gestuhlte Plätze in der großen Aula reichten gerade noch aus, die begeisterte Zuhörerschaft von Schülern über Familien bis zu Freunden zu fassen.

Der erste Konzertteil wurde vom 40 Mädchen starken Schülerinnen-Chor „Move your Voice“ bestritten, trefflich begleitet von einer siebenköpfigen Instrumentalband. Einstieg mit „I’m still standing“ von Elton John, hier von Mara Klein und Pia Schulz solistisch im Duett verstärkt, gefolgt vom wehmütigem „Rewrite to Stars“ mit besungenen Beziehungshindernissen dann auch solistisch von Sonja Gerber und Lynn Brand. Das von Cro gerappte abschiedsträchtige „Bye Bye“ akzentuierte solistisch Lena Kohlmann, während beim recht melancholischen Abschiedslied von Verstorbenen mit „How do I say Goodbye“ Celine Form und Eva Kölblin besonders glänzten. Das Publikum unterstützte hier mit zahlreich rhythmisch geschwungenen Handy-Lämpchen.

Nicht minder begeisterte Leonie Stotz als weitere Solistin bei dem lyrischem und dennoch rhythmusstarkem Song „Red Desert“ über Wyomings rote Wüste und Catherina Budgor beim emotionsstarken „Send my Love“ von Adele.

Amelie Kratt überzeugte beim „Lips are movin“ besonders, dies für das begeisterte Publikum sogar zum Mitklatschen im Stehen gesungen. Mit bemerkenswert ausdrucksstarker Stimme verabschiedete sich schließlich Lea Gehrlein als letzte Solistin mit harmonisch bis rockigem „Creep“ der Band „Radiohead“ von der Schulbühne. Sie war nämlich sieben Jahre lang Chorsängerin und in der letzten Zeit auch dessen Sprecherin gewesen.

Ansonsten: Die nahezu allesamt in Schwarz gewandeten Schulsängerinnen des bemerkenswert takt-, noten- und stimmfesten „Move your Voice“- Chores werden neuerdings von Musiklehrerin Hannah Edelmann-Geiger geleitet – mit Erfolg, wie sich zeigte.

Tobias Schulz und Lukas Oberascher korrdinierten die Bands

Musiklehrer Tobias Schulz ist hingegen für eine junge Begleitband zuständig, die dem Chor am Konzertabend zu prächtiger instrumentaler Begleitung verholfen hatte. Allen voran empfahlen sich hier die hoch talentierte Lina Reiß am Piano, aber auch Gitarristin Lana Gerber mit Basskollege Benedikt Hirzel sowie mit Marco Augustin, Jonah Brabach, Antonia Reppel und Luis Nicola gleich vier junge Schlagzeuger und Perkussionisten.

Neu ist hier auch Lehrer Lukas Oberascher mit ins schulische Musik-Boot eingestiegen, der jetzt als Nachfolger von zuvor über zehn Jahre tätigem Markus Albu die Big Band „Jazz Chillers“ übernommen hat. Übrigens ist der Referendar nebenbei auch noch als musikalischer Freiberufler auf allerlei Bühnen unterwegs – was man ihm als Show-Profi sofort anmerkt. Er riss in der Schulaula sein 20-köpfiges Blasorchester mit Saxofonen, Klarinetten, Posaunen, Trompeten und Perkussionisten zu Hochleistungen mit.

Nach dem schwungvoll-spanischem „Viva la Vida“ von Coldplay und jazzigem „St.Thomas“ im Hochtempo samt hierbei überzeugender Saxofon-Einlage von Alexa und Bianca erklang das legendäre bluesartige „Watermelon Man“ und schließlich „Auf uns“ mit Solistin Eva Kölblin hier im Stil der einst Neuen Deutschen Welle.

Neuer Blasorchesterleiter überzeugt das Publikum

Jazz-fetzig ging es hingegen wieder beim dynamischen „Chameleon“ zu, auch dies im perfekten Zusammenspiel von den „Jazz Chillers“ mit der „kleinen“ Band samt weiteren Solisten, hier Pianistin Lina Reiß und Trompeter Johannes Bartmann. Schließlich empfahl sich bei der stürmisch verlangten Zugabe des „So What“ als weitere Solistin auch noch Lena Kohlmann.

Insgesamt hatte schließlich Markus Albu als neuer Blasorchesterleiter allen Grund, stolz auf die reifen Team-Darbietungen seiner jungen Instrumentalisten zu sein, samt der von Tobias Schulz geleiteten „kleinen“ Band. Schade nur, dass sich mangels Programmzetteln den weniger kundigen Konzertfreunden nicht immer recht erschloss, welche Titel sie da eigentlich hörten. Doch den Hörgenuss schmälerte das keinesfalls, wie auch der rauschende Schlussapplaus der begeisterten knapp 900 Konzertgäste unter Beweis stellte.