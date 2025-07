Konzert auf dem Wasen: Ein kleines bisschen Monstershow: So war’s bei Iron Maiden in Stuttgart

Ein kleines bisschen Monstershow: So war’s bei Iron Maiden in Stuttgart

Mehrstimmige Gitarrenlicks, fiese Rhythmuswechsel, furiose Soli, bizarre Songarchitekturen, Gesang, der mal hymnisch, mal kreischend daherkommt, Geschichten über Tod und Teufel – und ein kleines bisschen Monstershow: Iron Maiden fahren im Rahmen ihrer „Run For Your Lives“-Tour zur Feier des 50. Geburtstags der Band all das auf, was die britische Heavy-Metal-Legende ausmacht. 45.000 Fans feiern am Samstagabend auf dem Cannstatter Wasen euphorisch die zweistündige Show – und bleiben sogar vom Regen verschont.