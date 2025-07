Mit musikalischer Energie, sommerlicher Leichtigkeit und einem abwechslungsreichen Programm stimmte sich das Gymnasium am Deutenberg auf die Ferienzeit ein.

Über hundert Mitwirkende präsentierten am Dienstagabend ein abwechslungsreiches Programm, das von barocker Tanzmusik bis zu groovigem Jazz reichte, berichtet die Schule in einer Mitteilung.

Dabei feierten die Musikerinnen und Musiker der Musical-AG eine Weltpremiere: Nicht nur dass Phi Linke zum ersten Mal vor Publikum auftrat, auch die Songs erklangen zum ersten Mal vor Zuhörern.

Phi Linke und Wendy Tonleu präsentierten nämlich zwei Stücke aus dem selbst geschriebenen Musical „Nur mit dir zusammen“ von Kursstufenschüler Borislav Kirkov und Musiklehrer Alex Ungelenk. Darin geht es um das Spannungsfeld zwischen Liebe und Ehrgeiz, das sich in zwei Figuren wiederfindet.

Und so erlebte das Publikum mit „Ich will fliegen“ (Phi Linke) und „Nah sein“ (Wendy Tonleu) gleich das ganze Spektrum des Musicals, das bald in einer Hörspielfassung veröffentlicht werden soll, wie das Gymnasium ankündigt.

Zwei Abschiede

Doch noch einen weiteren emotionalen Höhepunkt erlebte das Publikum in der vollen Schulaula. Die Big Band Jazz Connexion verabschiedete ihren langjährigen Saxofonisten Benjamin Baum in einer eigens umgeschriebenen Version des Klassikers „Autumn leaves“ als „Benjamin leaves“. Das sorgte nicht nur beim routinierten Saxofonisten für ein paar Tränchen; zumal zuvor schon Lichttechniker Tim Jakubczyk emotional verabschiedet worden war.

Ordentlich Nachwuchs

Aber für ordentlich Nachwuchs sei gesorgt, berichtet das GaD weiter: Den Auftakt des Konzertabends machten die Bläserklassen der Stufen 5 und 6. Während die Jüngeren unter anderem mit Bachs Menuett, dem „Posaunen Rag“ und einem temperamentvollen „Bananen Boot Song“ zeigten, was sie im ersten Jahr gelernt haben, ließ die sechste Klasse bei ihrem letzten gemeinsamen Auftritt mit Tschaikowskys „Ouvertüre 1812“ und einem epischen „Fluch der Karibik“-Medley Filmmusik-Atmosphäre aufkommen.

Pop und Gefühl brachte der Unterstufenchor „The Young Voices“ unter der Leitung von Marco Pucher auf die Bühne. Mit Hits wie „Shake It Off“ (Taylor Swift) und „Rolling in the Deep“ (Adele) sorgten die jungen Sängerinnen für Stimmung.

Stimmungsvolle Soli

Walerija Jouperine und Cassandra Böhm sangen im Anschluss gar noch stimmungsvolle Soli, an die der Projektchor nahtlos anschloss: Unter der Leitung von Alex Ungelenk präsentierte er mit dessen „Agnus Die“ als letztem Teil seiner aktuellen Messe ein ruhigeres, sakrales Werk und setzte einen fast schon feierlichen Ruhepunkt des Abends.

Nach einer kurzen Umbaupause übernahm das Ensemble Schräg unter der Leitung von Alex Ungelenk mit dessen selbst geschriebenen expressiven Werk „Mysterium“. Der Klangkörper, dessen Besetzung ebenso unkonventionell wie klanglich spannend ist, ließ zwischen geheimnisvollen Klängen und eruptiven Ausbrüchen ein echtes Hörerlebnis entstehen.

Ordentlich Wumms

Den Übergang zu den Big Bands gestaltete im Anschluss die Junior Jazz Band, die mit „Uptown Funk“ ordentlich Stimmung machte und mit „We Are the World“ und „Valerie“ auch musikalisch klare Botschaften setzte.

Den Schlusspunkt des Sommerkonzertes t setzte die Big Band Jazz Connexion mit ordentlich Wumms: Latin-Flair in „Conga“, Jazzlegende im unglaublich schnellen „Caravan“ von Drummer und Jazz Connexion-Urgestein Nick Würthner und dem finalen Funk-Feuerwerk in „Street Life“: Virtuose Saxofonlinien von Bandleader Axel Schlenker, kraftvolle Vocals von Wendy Tonleu und Donika Zymberi und ein souveränes Rhythmusfundament machten diesen Auftritt aus und schickten das Publikum mehr als beschwingt in die bald nahenden Sommerferien.