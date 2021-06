Herzblut, Gefühl und eine Stimme, die an Ausdruckskraft unüberboten ist – das sind die Merkmale der Ex-"Genesis"-Gesangslegende Ray Wilson. Musik zu machen, war schon immer ein elementarer Bestandteil des in Schottland geborenen Sängers. Zuerst spielt Ray Wilson noch in Schulbands, sammelt Bühnenerfahrung und feilt an seinem Talent.