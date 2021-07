1 Der Helios-Konzern setzt sich gegen Kritik zur Wehr. Foto: Neumann

Auf die massive Kritik an der Helios-Klinik in Rottweil hin hat sich die Geschäftsführung bei uns gemeldet. Auch weitere Reaktionen erreichten uns – positive wie negative. Wir bringen im Folgenden, was Helios und Patienten zu sagen haben.

Kreis Rottweil - Helios meldet sich am Mittwochnachmittag mit diesem Statement bei uns: "Wir sind durchweg offen für Kritik, gehen jeder Beschwerde umgehend nach und können bestenfalls noch während des Aufenthalts des Patienten für Abhilfe sorgen. Unser Beschwerdemanagement ist direkt bei der Klinikleitung angesiedelt, unsere Ärztliche Direktorin Dr. Miriam Stengel und ich nehmen in vielen Fällen direkt mit den Patienten Kontakt auf", äußert Klinikgeschäftsführer Tobias Grundmann.

Mit einigen der hier benannten Personen sei man, beziehungsweise sei man im Gespräch gewesen, einige Beschwerden lägen schon weiter in der Vergangenheit zurück, heißt es weiter. Andere Kritik, die geschildert worden sei, sei neu. Die Klinik sagt, sie wolle Patienten und Angehörige, die Fragen oder Kritik hätten, dazu einladen, mit Helios in Kontakt zu treten. "Gleichzeitig ist es uns wichtig, zu betonen, dass die Mitarbeiter der Klinik mit großem Engagement und viel Flexibilität die Pandemiewellen und die damit verbundenen Herausforderung für die Versorgung der Patienten gemeistert haben. Unserem Team möchten wir dafür an dieser Stelle herzlich Danke sagen", so Grundmann.

Eine Leserin meldet sich und schreibt uns, dass sie kurz vor der Geburt des zweiten Kindes stehe. In der Frühschwangerschaft sei es eines nachts zu Komplikationen gekommen. "An der Notfallaufnahme in Rottweil angekommen wurde ich sofort nach dem Klingeln aufgenommen und nach 15 Minuten stand ein Arzt zur Untersuchung bereit. Danach wurde ich stationär aufgenommen. Einzelzimmer. Die Versorgung war stets einwandfrei", so ihr Resümee.

"Hilfsbereit und zuvorkommend"

Auch die Geburt des ersten Kindes in Rottweil sei unkompliziert gewesen und sie sei sowohl im Kreißsaal als auch in der gynäkologischen Abteilung sehr gut betreut worden. Die Mitarbeiter im Krankenhaus arbeiteten allesamt unter Hochdruck, nichtsdestotrotz seien sie freundlich, "hilfsbereit und zuvorkommend, eine starke Leistung".

Sie bittet darum, auch in der nächsten Zeit für Schwangere und junge Mütter nach der Entbindung Einzelzimmer bereit zu halten wegen des Schutzes vor einer Corona-Infektion.

Eine weitere Stimme äußert: Er habe in der Helios-Klink in Rottweil vor zwei Jahren einen Eventrecorder unter örtlicher Betäubung eingesetzt bekommen. Verantwortlich für den Eingriff sei das Team von Dr. Maunz und Dr. Brandauer gewesen. "Es gab keinerlei Probleme. Nachdem die Batterie zur Neige ging, wurde mir der Recorder letzten Monat wieder entfernt. Ich wurde um 10.45 Uhr zur Vorbereitung der OP in den OP-Saal gefahren. Um 11.30 Uhr war der Eingriff beendet. Ich war danach für eine Stunde im Ruheraum. Um 12.45 Uhr konnte ich ohne irgendwelche Probleme die Klinik verlassen. Besser kann es nicht laufen." Schade sei nur, dass Maunz im September die Klinik verlasse. "Ein echter Verlust für Rottweil."

"Sehr schnell und kompetent geholfen"

Für die Helios-Klinik erhebt auch diese Frau das Wort: "Meiner Tochter (15 Jahre) wurde nach einem Sturz mit den Inlinern mitten im ersten Lockdown in der Helios-Klinik Rottweil sehr schnell und kompetent geholfen. Die notwendige Operation verlief sehr gut, die Schwestern und Ärzte der Helios-Klinik waren sehr freundlich und fürsorglich. Ich finde es wichtig und richtig, wenn Helios abends und nachts Patienten wegschickt, für deren Probleme kein Facharzt im Haus ist! Das Rottweiler Krankenhaus ist nur ein sehr kleines Haus."

Kritik äußert diese Leserin: "Meine Mutter war letztes Jahr im Juli in die Helios-Klinik eingeliefert worden mit 84 Jahren. Meine Mutter hatte Demenz und das haben wir auch an das Personal weitergegeben. Mir hat dann eine Ärztin angerufen, dass meine Mutter fixiert wurde. Wir haben daraufhin sofort veranlasst, dass wir sie wieder holen." Man habe die Mutter in so einem schlechten Zustand abgeholt, "dass mir heute noch die Tränen kommen, wie man einen Menschen so behandeln kann."

Sie hätte Verbrennungen dritten Grades an den Armen vom Fixieren gehabt, überall blaue Flecken, sie sei total ausgedurstet gewesen und hätte Hunger gehabt, so die Vorwürfe.

Sie habe der Ärztin gesagt, sie hoffe, dass sie in ihrem Leben hoffentlich nie so behandelt werde wie ihre Mutter. "Meine Mutter starb zwei Wochen später in Oberndorf im Krankenhaus, wo bestens nach ihr geschaut wurde. Aber es tut heute noch weh, dass ein Mensch so unwürdig behandelt wird."