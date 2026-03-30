Konzept zur Gemeindeentwicklung: Wie Loßburg zu einer Modellgemeinde werden will

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau hat im Auftrag der Gemeinde Loßburg ein Gemeindeentwicklungskonzept erarbeitet. Welche Maßnahmen nun konkret geplant sind.

Wo soll die Gemeinde Loßburg in Zukunft stehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Gemeindeentwicklungskonzept 2026. Dieses sei dabei jedoch nicht als fertiger Endpunkt, sondern als Fahrplan für die kommenden Jahre zu verstehen. Das Konzept wurde von der Gemeinde Loßburg in Auftrag gegeben und von der Wüstenrot Haus- und Städtebau erstellt. Teamleiterin Norina Flietel stellte nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung die konkreten Maßnahmen vor, die sich in der Entwicklung ergeben haben.

Die Maßnahmen umfassten dabei die Handlungsfelder Natur- und Klimaschutz, flächensparende und demografische Entwicklung, Verkehr und Mobilität, Einzelhandel und Gewerbe, Freizeit und Tourismus sowie Bildung, Betreuung und Gesundheit.

Für alle Handlungsfelder wurden dabei konkrete Ziele definiert, die durch die Maßnahmen erreicht werden sollen. Das Oberziel für die Gesamtgemeinde wurde dabei wie folgt definiert: „Wir nutzen unsere Potenziale als Gesamtgemeinde Loßburg: den hohen Freizeitwert, die attraktiven Arbeitsplätze, die sehr gute Lage am Kinzigursprung, den preiswerten Wohnraum, die weltoffene und tolerante Atmosphäre.“

Ökologischen Fußabdruck der Gemeinde reduzieren

Doch was genau sehen die Maßnahmen vor? Im Handlungsfeld Natur- und Klimaschutz solle etwa das Nahwärmenetz weiter ausgebaut werden, um den ökologischen Fußabdruck der Gemeinde zu reduzieren. Ein „Leuchtturmprojekt“, meint Flietel. Der Ausbau betreffe zwar vorrangig den Kernort, habe jedoch auch eine „Strahlkraft auf die Gesamtgemeinde“.

In puncto flächensparende und demografische Entwicklung solle vor allem mehr Wohnraum geschaffen werden. Dabei liege der Fokus auch auf dem Sanierungsgebiet „Loßburg – Ortsmitte II“. Doch auch in den einzelnen Teilorten sollen Flächen nachverdichtet und weitere Flächen aktiviert werden, so etwa die ehemalige methodistische Kirche in Betzweiler-Wälde oder das ehemalige Feuerwehrhaus in Wittendorf.

„Informelle Treffpunkte“ erhalten und weiter ausbauen

Beim Verkehr und der Mobilität liege der Fokus indessen auf der Schaffung von Wohnmobilstellplätzen. Zudem solle ein Carsharing-Angebot implementiert, der Loßburger Bahnhof zu einem Mobilitätsknoten weiterentwickelt, die Fuß- und Radwegeverbindungen verbessert und das bestehende ÖPNV-Taxi erhalten werden.

Im Handlungsfeld Einzelhandel und Gewerbe wolle die Gemeinde insbesondere das gastronomische Angebot und damit die „informellen Treffpunkte“ für Bürger erhalten und im Bereich des Zauberlands und der Ortsmitte durch die Bereitstellung von Flächen weiter ausbauen. Auch solle die Gewerbeschau Loßburg als Veranstaltung weiter erhalten bleiben.

Aufnahme in das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum

Im Sinne der Bildung, Betreuung und Gesundheit sollen die Betreuungssituation durch bauliche Maßnahmen verbessert, gezielt Fachpersonal für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Loßburg angeworben und Ärzte bei der Suche nach Räumlichkeiten unterstützt werden.

Eines der wichtigsten Themen, so habe es sich im Prozess herauskristallisiert, ist laut Flietel jedoch das Feld Freizeit und Tourismus. Hier sollen vor allen Dingen „informelle Kommunikationsorte“ geschaffen und erhalten werden – dazu gehörten auch die Vereine. Daher solle das Freizeitangebot erweitert werden.

Zudem beschloss der Gemeinderat die Aufnahme der Gemeinde Loßburg als Modellgemeinde Nachhaltiger Strukturentwicklung, kurz „MOGENA“, im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) des Landes Baden-Württemberg zu beantragen, mit einem Fördervolumen von 3,3 Millionen Euro.