Konzept zur Gemeindeentwicklung: Wie Loßburg zu einer Modellgemeinde werden will

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau hat im Auftrag der Gemeinde Loßburg ein Gemeindeentwicklungskonzept erarbeitet. Welche Maßnahmen nun konkret geplant sind.
Wo soll die Gemeinde Loßburg in Zukunft stehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Gemeindeentwicklungskonzept 2026. Dieses sei dabei jedoch nicht als fertiger Endpunkt, sondern als Fahrplan für die kommenden Jahre zu verstehen. Das Konzept wurde von der Gemeinde Loßburg in Auftrag gegeben und von der Wüstenrot Haus- und Städtebau erstellt. Teamleiterin Norina Flietel stellte nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung die konkreten Maßnahmen vor, die sich in der Entwicklung ergeben haben.