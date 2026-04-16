Konzept wird ausgearbeitet: Schutterner Jugend will Treff im Rathauskeller

Ortsvorsteher Jürgen Silberer hat Schutterns Heranwachsende zur Ortsbegehung eingeladen. Dabei wurde der Wunsch nach einem Treffpunkt laut.
Der Jugendreferent Matthias Morton weiß um die Bedürfnisse der Jugend nach einem Treffpunkt in Schuttern. Eindeutige Signale schenkten ihm dabei unter anderem Janosch Matuschyk, Simon Walter, Robin Kempf und Till Isenmann. Die Vier wären begeistert von einem Treffpunkt mit regelmäßigen Öffnungszeiten im Rathauskeller. Selbst sehen sie sich als Sprecher für die Jugendlichen im Ort. Deutlich erkennen sie in dem Raum ein Potenzial, dass gut 20 Jugendliche ad hoc im Raum zusammenbrächte. So viele warteten laut der Vier auf einen Treffpunkt in Schuttern.