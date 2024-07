Konzept überzeugt: Pop-up-Store in Nagolds Innenstadt geht weiter

Vor rund einem Jahr hat der Pop-up-Store in Nagold seine Pforten zum ersten Mal geöffnet. Für etwas mehr als zwölf Monate wurde getestet, wie das Konzept verschiedener Läden in der Einkaufsstadt Nagold ankommt. Gut, wie alles scheint – denn die Laufzeit wird verlängert. Wer als nächstes in den Laden einzieht, steht bereits fest.