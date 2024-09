Konzept „Sprach Fit“ in zwei Kitas in VS: Sprachdefizit: Wie neue Kurse in den Kita hier gegensteuern sollen

Sprachdefizit: Wie neue Kurse in den Kita hier gegensteuern sollen

Konzept „Sprach Fit“ in zwei Kitas in VS

1 Kinder, die Sprachdefizite haben, sollen im Rahmen eines neuen Konzepts verpflichtend im Jahr vor ihrer Einschulung geschult werden. In VS machen bei dem Programm bislang zwei Kitas mit. Foto: © Robert Kneschke – stock.adobe.com

„Sprach Fit – Auf den Anfang kommt es an“ – so umschreibt die Landesregierung ihr neues Sprachförderkonzept für die Kindertagesstätten. In Villingen-Schwenningen findet das bislang allerdings erst in zwei Einrichtungen konkret Anwendung.









Link kopiert



Wie ist es um die Sprachkenntnisse von Kindern bestellt, die in absehbarer Zeit in die Schule kommen? Das wird unter anderem in der Einschulungsuntersuchung abgeklärt. Wenn sich dabei bei einem Kind zeigt, dass es erhebliche Sprachdefizite hat, soll direkt gegengesteuert werden.