Konzept kommt gut an: Das planen die Betreiber des neuen Café Eles in der Lahrer Innenstadt

Eleona Semke und Lukas Faißt haben in den ehemaligen Räumen des Lapislazuli am Schloßplatz ein Café eröffnet. Die jungen Gründer haben sich damit einen Traum erfüllt.
Zehn Jahre Beziehung, unzählige gemeinsame Entscheidungen – und nun der größte Schritt ihres bisherigen Lebens: Die 24 Jahre alte Eleona Semke und der 25-jährige Lukas Faißt haben sich in Lahr den Traum vom eigenen Café erfüllt. Am 14. Februar – am Valentinstag – haben die beiden ihr Lokal in den ehemaligen Räumen des Lapislazuli eröffnet. Ein bewusst gewähltes Datum. „Es ist einfach ein schönes Symbol – und wir haben natürlich gehofft, dass an dem Tag viele Menschen unterwegs sind“, erklärt die Inhaberin unserer Redaktion.