Konzept im Schwarzwald-Baar-Kreis: Warum die Behindertenbeauftragte kaum Einzelfälle berät

Menschen mit Behinderungen benötigen oft Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Im Schwarzwald-Baar-Kreis sorgt die Behindertenbeauftragte für Barrierefreiheit.
Viele Städte und Gemeinden haben haupt- oder ehrenamtliche Behindertenbeauftragte, sie kümmern sich beispielsweise um die Ausweisung von Behindertenparkplätzen, die Einrichtung von Toiletten für Menschen mit Behinderungen, Barrieren oder die Umgestaltung von Bushaltestellen. Wobei Barrierefreiheit für Behinderte, beispielsweise im Buslinienverkehr, auch Menschen dient, die keinen Behindertenausweis haben, aber mit dem Rollator unterwegs sind und ohne Höhenversatz besser in den Bus kommen, ebenso Eltern mit Kinderwagen.