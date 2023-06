Das „Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept Hechingen“ ist in allen Ortschaftsräten besprochen worden. Widerspruch gab es kaum. Auch der Gemeinderat zeigte am Donnerstag – mit Ausnahme der AfD – weitgehend Einigkeit, dass massive Maßnahmen gegen einen ungebremsten CO2-Ausstoß nötig sind. Bis 2040 soll Hechingen klimaneutral sein. Grund dafür ist die Angst vor der Zukunft, die bereits durch aktuell immer mehr auftretende Dürren, Waldbrände, Fluten und Unwetter viele gute Gründe erhält.

Die Bunte Liste hatte allerdings befürchtet, dass das Konzept angesichts des kommunalpolitischen Alltags auch bald wieder „zum Papiertiger“ werden könnte, wie Hannes Reis das formulierte. Denn im Papier, das die Stadtverwaltung ausgearbeitet hatte, sah seine Fraktion zu viel Spielraum durch Formulierungen für Klimaschutzmaßnahmen wie, der „Gemeinderat empfiehlt“, „die Stadt Hechingen strebt an“ und „im Rahmen der zur Verfügung gestellten Ressourcen“. Die Bunte Liste beantragte stattdessen klare Aussagen einzufügen wie „der Gemeinderat beschließt“, „der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung“ und „die dafür notwendigen Ressourcen sind einzuplanen“. Mit großer Mehrheit bei sechs Gegenstimmen wurde dieser Antrag angenommen. Das Klimaschutzkonzept wurde dann von einer breiten Ratsmehrheit getragen. Zwei Gegenstimmen kamen aus der AfD, zwei weitere aus der CDU von André Göckel und Christian Oesterle. Zudem gab es drei Enthaltungen.

Giftige Debatte nach Redebeitrag von AfD-Rat Kai Rosenstock

Vorangegangen aber war eine teils giftig geführte Debatte, in der AfD-Rat Kai Rosenstock kräftig austeilte und sich dann über die harsche Reaktion beklagte. Zunächst hatte Jürgen Fischer für die SPD volle Zustimmung zum Klimaschutzkonzept signalisiert und sogar bemängelt, dass seiner Ansicht nach in dem Konzept mehr „Verbindlichkeit“ wünschenswert sei, um wirklich ans Ziel der Klimaneutralität zu kommen.

Auch Werner Beck konnte für seine Fraktion Zustimmung zum Klimaschutzkonzept signalisieren. Es sei ihm völlig bewusst, dass hier auf die Allgemeinheit hohe Kosten zukommen, räumte er ein, für manche „Wohlfühlzonen“ werde es eng. Aber die Klimaentwicklung sei Besorgnis erregend, „deshalb stehen wir hinter dem Konzept“.

Für die Bunten machte Hannes Reis klar, dass Klimaschutz in Deutschland Verfassungsrang habe, weil sonst die Lebensrechte jüngerer und künftiger Generationen bedroht wären. Wie in der Gegenwart gehandelt werde, „daran werden uns unsere Kinder- und Engel beurteilen“.

Hoffnung auf freiwilliges Mitmachen der Bevölkerung

Regina Heneka stellte sich im Namen eines Großteils der CDU klar hinter das Klimaschutzkonzept, und sie hob hervor, dass es die große Aufgabe werde, dass viele Einwohner hier freiwillig mitmachen. Hilfreich dafür wären auch Bürgergenossenschaften für den Betrieb von Wind- und Solaranlagen sowie gute Informationen über Förderungen.

Mächtig Aufregung hatte zuvor AfD-Gemeinderat Kai Rosenstock mit seiner Rede erzeugt, in der er in haspliger Eile die AfD-Sicht der Dinge schilderte. Seine frohe Botschaft: Man muss sich keine Sorgen machen. “Das Wetter ändert sich wieder einmal“, beschrieb er die aktuelle Lage, aber „wir werden nicht alle daran sterben“. Man müsse sich halt irgendwie an den Klimawandel anpassen und könne problemlos so weiter wirtschaften wie bisher. Für die Energie müsse man halt Atomkraftwerke bauen. Und wer die Meinung vertrete, man könne etwas gegen den durch CO₂ erzeugten Klimawandel tun, der sei „größenwahnsinnig“. Ganz abgesehen davon, dass seiner Ansicht nach relevante Wissenschaftlern bezweifeln, dass es menschenverursachten Klimawandel gibt. Und dann äußerte er noch die Befürchtung, dass er im Gemeinderat sicher gleich heftig kritisiert werde für seine Aussagen.

Wenig überraschend passierte dann auch genau das. Einige Räte reagierten teils emotional sehr angefasst, schrammten in einem Fall sogar knapp an einem unglücklichen Nazi-Vergleichen vorbei, was dann bei Rosenstock große Betroffenheit über so harsche Worte auslöste. Nur langsam glätteten sich die Wogen. Und die Abstimmung zeigte dann, wie die Mehrheit der Gemeinderäte denkt.

