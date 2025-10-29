Konzept entwickelt: Wohin sich Auggen entwickeln soll

Zusammen mit den Bürgern wurde den Sommer über das Gemeindeentwicklungskonzept „Auggen weiter denken“ erarbeitet.
Im Gemeinderat wurden nun die Ergebnisse von Jutta Breitschwerd und Matthias Weber von der Kommunalkonzept Sanierungsgesellschaft vorgestellt. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Konzept als Handlungsgrundlage für zukünftige, strategisch wichtige Entscheidungen der Gemeinde zu verwenden. Das Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) bildet die Basis für die Beantragung einer Städtebauförderung.