Der Kantinentest 2024 der Initiative Food & Health wurde in München vorgestellt und feiert im sechsten Jahr seines Bestehens eine Premiere: Erstmals gibt es beim Ranking der Top-Kantinen in Deutschland einen Doppelsieg.

Das Kantinenkonzept „CANtine – Made by Traube Tonbach“ des Baiersbronner Feinschmeckerhotels für die Vector Informatik GmbH wurde zum zweifachen Gesamtsieger gekürt. Darüber informiert das Hotel in einer Mitteilung.

Während sich die Vector-Betriebsgastronomie in Stuttgart Platz 1 in der Gruppe der Großkantinen sichert, geht Platz 1 in der Gruppe der kleinen Kantinen bis 400 Essen an die Zweigstelle des Softwareentwicklers in Regensburg. Zudem holen beide Betriebe den ersten Platz in der Kategorie „Genuss“. Damit werden sie jeweils als „Deutschlands Beste Kantine“ ausgezeichnet.

100 Essen für eine soziale Organisation

Stuttgarts „CANtine“ sicherte sich zudem Platz 4 in der Kategorie „Gesundheit“. Dabei verpflegt das Team nicht nur täglich bis zu 1400 Vector-Mitarbeiter auf höchstem Niveau, sondern spendet jede Woche auch 100 Essen an eine soziale Organisation in der Region, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Kollegen aus der Regensburger „CANtine“ haben es in der Kategorie „Gesundheit“ auf Platz drei geschafft. An beiden Standorten lernen zudem Kinder von Mitarbeitern als Mini-Köche, wie gute Ernährung geht.

Positives Feedback

„Zweimal Platz 1 ist nicht zu toppen. Mehr noch als das wiederholt ausgezeichnete Abschneiden bei den Kantinentests bestärkt uns das Vertrauen unseres Kunden Vector Informatik in unser innovatives Konzept und das positive Feedback unserer Gäste in den Betrieben“, betont Sebastian Finkbeiner, der die Sparte Gemeinschaftsverpflegung innerhalb der Traube Group verantwortet.

Wilfried Denk, operativer Geschäftsleiter der beiden ausgezeichneten Standorte in Stuttgart und Regensburg, ergänzt: „Wir sind unfassbar stolz auf unsere Mannschaft und danken unseren 105 Mitarbeitern und Auszubildenden für ihr großartiges Mitwirken an diesem besonderen Erfolg.“