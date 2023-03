1 Radpanzer vom Typ GTK Boxer sind am Freitag auf der B 462 unterwegs Foto: Otto

Ein großer Bundeswehr-Konvoi mit gepanzerten Fahrzeugen zog am Freitagmorgen auf der B 462 zwischen Rottweil und Dunningen die Blicke auf sich. Was hat es mit der Fahrt auf sich? Wir haben nachgefragt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bei diesem Anblick bremste mancher Autofahrer auf der B 462 zwischen Rottweil und Schramberg am Freitagmorgen vorsichtig ab: Ein großer Konvoi der Bundeswehr war gegen 8 Uhr unterwegs. Es handelte sich um mehrere gepanzerte Transportfahrzeuge vom Typ GTK Boxer sowie weitere Begleitfahrzeuge. Nicht gerade alltäglich im Kreis Rottweil zu sehen.

Nachgefragt beim Landeskommando

Was hat es mit dem Konvoi auf sich? Laut Auskunft eines Sprechers des Landeskommandos Baden-Württemberg in Stuttgart sind Radpanzer vom Typ GTK Boxer nur an zwei Orten im Bundesland stationiert: In Stetten am kalten Markt, dort allerdings in der Sanitäts-Version, sowie in Donaueschingen. Die Fahrzeuge gehören zum dortigen Jägerbataillon 292 der deutsch-französischen Brigade.

Ist ein derartiger Konvoi im Rahmen einer Übung unterwegs, so sei dies früher vorab angekündigt worden, nun aber aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage nicht mehr. Dennoch sei der genauer Zeit- und Streckenablauf natürlich angemeldet und genehmigt. Wohin genau der Konvoi unterwegs war, kann in Stuttgart nicht gesagt werden, dies ist beim Jägerbataillon in Donaueschingen angefragt.

Wichtig für die Autofahrer

Wichtig für die Autofahrer zu wissen: Ein solcher geschlossener Konvoi ist gekennzeichnet mit einer grünen Fahne am ersten Fahrzeug und blauen Fahnen an den weiteren Fahrzeugen. Der Konvoi gilt im Straßenverkehr als ein Fahrzeug. Deshalb sollte tunlichst nicht zwischen den Fahrzeugen eingeschert werden. Ein geschlossener Verband darf komplett bei Rot über die Ampel fahren, wenn das erste Fahrzeug sie noch bei Grün geschafft hat. Auch im Kreisverkehr, an Zebrastreifen und Kreuzungen oder beim Reißverschlussverfahren gilt: Die Kolonne darf stets zusammenbleiben.

Info

GTK Boxer

Das Gepanzerte Transport-Kraftfahrzeug, kurz GTK Boxer, ist ein Radpanzer, der von Artec, einem Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann, hergestellt wird. Die Besonderheit ist der Aufbau aus einem achträdrigen Fahrmodul, auf das ein austauschbares Missionsmodul aufgesetzt wird. Der Boxer kann somit für unterschiedliche Aufgaben wie Transport-, Sanitäts-, Artillerie- oder Schützenpanzer ausgerüstet werden. Er ist seit 2011 bei der Bundeswehr im Einsatz.