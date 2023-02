1 Die Meinungen über die verbindliche Grundschulempfehlung Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Die FDP-Fraktion von Baden-Württemberg strebt die Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung an. Dann könnten Schüler nur dann fürs Gymnasium angemeldet werden, wenn auch eine entsprechende Empfehlung vorliegt. Gleiches gilt für die Realschule. Wie sieht es in Schulen im Kreis Rottweil aus? Wird die verbindliche Grundschulempfehlung vermisst?

Mehr Wert auf individualisieren Unterricht

Stefan Maier, Schulleiter des Droste-Hülshoff-Gymnasium Rottweil teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, die verbindliche Grundschulempfehlung vermisse man an seiner Schule „nicht grundsätzlich“. Man habe feststellen können, dass einige Schüler mit Realschulempfehlung gut bei ihnen Fuß gefasst hätten. Hingegen seien nicht alle Schüler mit Gymnasialempfehlung den Weg zum Abitur gegangen. Es sei zu beobachten, dass die Mehrzahl der angemeldeten Schüler eine Gymnasialempfehlung habe.

Dennoch bestätigt Maier, dass die fünften Klassen in den letzten Jahren hinsichtlich ihrer Leistung heterogener geworden seien. Die Lehrkräfte müssten deswegen mehr Wert auf individualisierten Unterricht legen. Dabei sei aber auch zu beobachten, dass die Gruppe der Kinder mit Gymnasialempfehlung heterogener geworden sei. Die Trennung zwischen einer guten Realschulempfehlung und einer schlechten Gymnasialempfehlung sei sehr unscharf.

Grundschulempfehlung besitzt durchaus Aussagekraft

Allerdings hätten Beobachtungen der letzten Jahre gezeigt, dass Schüler mit einer Werkrealschulempfehlung am Gymnasium nahezu chancenlos seien. Solche Anmeldungen hätte es vereinzelt bei ihnen gegeben. Die Grundschulempfehlung besitze also durchaus Aussagekraft. Dennoch gibt Stefan Maier an, die verbindliche Grundschulempfehlung baue einen sehr hohen Druck auf.

Michael Schwarz, Schulleiter vom Schulverbund Oberndorf, berichtet auf Nachfrage, wenn Schüler von ihrer Empfehlung abweichend angemeldet werden, könne mit den Eltern ein Gespräch geführt werden, innerhalb dessen die Gründe entsprechend erfragt werden. Die Erfahrung zeige, dass Eltern sich der Verantwortung für ihre Kinder bewusst sind.

Michael Schwarz gibt an, die Realschulklassen seien durchaus sehr heterogen, hinsichtlich des Leistungsniveaus der Schüler. Dies liege daran, dass zum Teil Kinder mit Gymnasialempfehlung und zum Teil Schüler mit Werkrealschulempfehlung angemeldet werden.

Schulwechsel statt Wiederholung

Beim Schulverbund Oberndorf, erklärt Schwarz, gelten die fünfte Klasse und die sechste Klasse als Einheit. Jeder Schüler aus der fünften Klasse werde darum automatisch in die sechste Klasse versetzt.

Die Schüler könnten nicht sitzenbleiben. Es bestünde aber die Option, freiwillig zu wiederholen. Ab dem Ende der sechsten Klasse werde unter den zuständigen Lehrkräften für die jeweiligen Schüler entschieden, ob das Niveau der Realschule erfüllt oder nicht erfüllt werde.

Wird letzteres festgestellt, bleibe der Schüler nicht sitzen, sondern wechsele zur Werkrealschule. Dies sei bei ihrem Schulverbund einfach, erklärt Schwarz, da diese sich direkt nebenan befinde.

Damit sortiere sich das Niveau im Laufe der Zeit. Einige Kinder, deren Leistung in der Grundschule reduziert war, würden den Sprung schaffen, andere aus verschiedenen Gründen nicht. Grundsätzlich nehme tendenziell die Zahl der Schüler in Werkrealschulklassen zu und schrumpfe in den Realschulklassen, so Michael Schwarz.

Kinder leiden unter falscher Entscheidung

Jochen Schwarz, Schulleiter des Albertus-Magnus-Gymnasium in Rottweil, gab auf Anfrage an, an seiner Schule würde die Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung begrüßt werden. Grund seien die Kinder, welche unter Entscheidungen leiden, die gegen die Grundschulempfehlung getroffen werden.

Die Heterogenität der Leistungen ihrer Schüler sei „verhältnismäßig gering“, so Schwarz. In Einzelfällen würden Eltern entgegen der Grundschulempfehlung und entgegen ihrer Beratung ihr Kind an ihrem Gymnasium anmelden.

Dann beginne früh die Suche nach einem geeigneteren Bildungsweg. Dass das Leistungsspektrum nach Abschaffung der verbindlichen Grundschulungsempfehlung heterogener geworden sei, bestätigt Jochen Schwarz. Dem würde unter anderem mit Förderangeboten begegnet werden.