Kontroverse im Ausschuss: 250.000 Euro für einen Blitzeranhänger in Schramberg?

Mehr Sicherheit oder nur mehr Einnahmen? In Schramberg diskutieren Verwaltung und Stadträte über die Anschaffung eines Blitzeranhängers.
Für die Stadtverwaltung gilt er als wirksames Mittel zur Steigerung der Verkehrssicherheit, für einen Tennenbronner Stadtrat ist er lediglich ein „Abzockmaschinchen“: Der geplante Kauf eines Blitzeranhängers hat im Ausschuss für Umwelt und Technik in Schramberg eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Eine Entscheidung fiel nicht. Auf Antrag von Stadtrat Emil Rode (Freie Liste/Neue Liste) wird das Thema am Donnerstag, 5. März, im Gemeinderat weiter beraten. Dort soll auch eine Entscheidung getroffen werden.