Kontroverse Ansichten Schiltacher Antiquar legt sich mit Corona-Politik an

Alle Anfangsbuchstaben ergeben die seit dem 24. April bundesweit durchgängig verordnete "Maske". Hier von "Mund-Nasen-Schutz" zu sprechen, ist völlig absurd. Alltagsmasken oder Stofflappen schützen andere Menschen keineswegs, schädigen aber durch Rückatmung das eigene Immunsystem. Die spannende Frage ist, wozu soll diese Maskerade dann aber dienen?

Was kritisieren Sie denn am Corona-Pandemie-Krisenmanagement der Regierung?

Um es kurz zu machen: Völlig unwissenschaftliche Analysen, zielgerichtet manipulative Statistiken, machtpolitische Ignoranz gegenüber kritischen Fragen und Hinweisen – aber am schlimmsten: eine unverantwortliche Verbreitung von Panik und Desinformation auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

Manche bestreiten die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie, verweisen auf die Grippewelle 2018 mit den damals vielen Toten. Aber unbestritten scheint, dass wir durch Corona tatsächlich eine Übersterblichkeit haben. Wie stehen Sie zu diesem Aspekt?

Wer sich nicht vor die Türe traut, wer in jedem Menschen einen potentiell tödlichen Feind zu erkennen meint, wer sich selbst isoliert, stundenlang sogar im Freien oder im Auto alleine eine Maske trägt, darf sich über ein geschwächtes Immunsystem nicht wundern. Ein Film von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahre 1974 trägt den treffenden Titel: "Angst essen Seele auf".

Im Januar-Rundbrief haben Sie öffentlich gemacht, dass der "Film-Club" als private Zusammenkunft auch 2021 stattfinden soll. Widerspricht dies nicht eindeutig den aktuellen Corona-Verordnungen?

Nach Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes bleibt jede friedliche Zusammenkunft in geschlossenen Räumen "ohne Anmeldung oder Erlaubnis" geschützt. Nach Artikel 8 Absatz 2 gilt: "Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden". Beschränkungen auf Grund eines Gesetzes sind also offensichtlich nur unter freiem Himmel zulässig, nicht aber für Zusammenkünfte eingeladener Gäste in privaten Räumen.

Sie haben diese Treffen im Rundbrief eine "freiwillige Infektionsgemeinschaft" genannt. Wollen Sie provozieren?

Im Gegenteil, diese Formulierung benennt wissenschaftliche Tatsachen – soll aber den gesunden Menschenverstand aktivieren. In jedem Menschen leben Milliarden von Bakterien, Pilzen oder Viren, die unser Leben und Immunsystem überhaupt erst ermöglichen. Wer Krankheit vermeiden will, lebt mit ihnen in friedlicher Symbiose – ohne Schadstoffe, Radioaktivität, Pestizide, Gentechnik, Medizingifte, um nur einige Beispiele zu nennen.

Wie gehen Sie mit dem Vorwurf um, Verschwörungstheorien zu befördern?

Jeder Mensch ist für seine Gefühle und Geisteshaltungen selbst verantwortlich – nicht, wer diese auslöst. In meiner Geisteshaltung stehen aufrichtige Moral oder Ethik über verordnetem Gesetz oder Recht. Rückblickend auf die NS- oder SED-Diktatur wird mir wohl zugestimmt werden. Doch auf dem systemisch vorausschauenden Auge bleiben wir blind? Sollten wir nicht grundsätzlich alle Theorien über mögliche Verschwörungen vorbehaltlos überprüfen? Aktuell empfinde ich diesen Vorwurf eher als eine Auszeichnung.